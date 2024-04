Nadal deklasoval Blancha, suverénne postúpil do 2. kola v Madride

dvojhra - 1. kolo:



Flavio Cobolli (Tal.) - Alejandro Tabilo (Čile) 5:7, 6:4, 6:4, Pedro Cachin (Arg.) - Sebastian Ofner (Rak.) 6:3, 6:3, Felix Auger-Aliassime (Kan.) - Jošihito Nišioka (Jap.) 4:6, 6:1, 6:4, Tomáš Macháč (ČR) - Emil Ruusuvuori (Fín.) 6:4, 1:6, 6:2, Max Purcell (Austr.) - Marcos Giron (USA) 4:6, 6:4, 7:6 (2), Lorenzo Sonego (Tal.) - Richard Gasquet (Fr.) 6:2, 7:5, Thiago Monteiro (Braz.) - Dušan Lajovič (Srb.) 6:4, 6:3, Matteo Arnaldi (Tal.) - Christopher O'Connell (Austr.) 6:4, 6:1, Jakub Menšík (ČR) - Yannick Hanfmann (Nem.) 6:4, 7:6 (3), Miomir Kecmanovič (Srb.) - Čang Č'-čen (Čína) 6:3, 6:2, Roberto Bautista Agut (Šp.) - Daniel Elahi Galan (Kol.) 7:6 (4), 4:6, 6:1, Pavel Kotov (Rus.) - Albert Ramos-Vinolas (Šp.) 6:3, 6:4, Rafael Nadal (Šp.) - Darwin Blanch (USA) 6:1, 6:0







Madrid 25. apríla (TASR) - Španielsky tenista Rafael Nadal suverénne postúpil do 2. kola dvojhry na antukovom turnaji ATP Masters 1000 v Madride. Bývalý líder svetového rebríčka a päťnásobný víťaz podujatia deklasoval v úvodnom kole 16-ročného Američana Darwina Blancha za 63 minút 6:1, 6:0.Nadal sa už dávnejšie vyjadril, že je to jeho posledný štart v Madride. V španielskej metropole sa predstavil, hoci nie je úplne fit. Tridsaťsedemročný tenista sa do súťažného kolotoča vrátil len v januári v Brisbane po tom, ako takmer celý rok strávil rehabilitáciou zraneného bedrového kĺbu. Jeho návrat mal krátke trvanie, pretože v Austrálii utrpel svalové zranenie. V tejto sezóne tak zatiaľ absolvoval len šesť zápasov. V Madride sa v 2. kole stretne s desiatym nasadeným Austrálčanom Alexom de Minaurom.V úvodnom kole uspel aj Talian Lorenzo Sonego, ktorý zdolal francúzskeho kvalifikanta Richarda Gasqueta 6:2, 7:5. Jeho ďalším súperom bude najvyššie nasadený krajan Jannik Sinner, ktorý mal v 1. kole voľný žreb. Do 2. kola postúpil aj Čech Jakub Menšík, ktorý zvíťazil nad Yannickom Hanfmannom z Nemecka 6:4, 7:6 (3).