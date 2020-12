Madrid 4. decembra (TASR) - Španielsky tenista Rafael Nadal dostal od madridského spoločenstva najvyššie ocenenie - Gran Cruz de la Orden Dos de Mayo. Slávnostný ceremoniál sa uskutočnil v sídle regionálnej vlády Real Casa de Correos. Dvadsaťnásobný grandslamový šampión po prevzatí ceny neskrýval dojatie a poďakoval sa všetkým, ktorí pomáhajú v boji s pandémiou koronavírusu.



"V prvom rade by som si chcel uctiť pamiatku všetkých obetí tejto strašnej pandémie a vyjadriť sústrasť ich rodinám. Všetkých nás to zasiahlo, no najviac tých, ktorí prišli o svojich blízkych. Chcem sa poďakovať všetkým madridským zdravotníkom, ktorí sú počas prvej i druhej vlny pandémie v prvej línii, i bezpečnostným pracovníkom. Som presvedčený, že Španielsko dokáže preklenúť toto náročné obdobie," citovala slová Nadala oficiálna stránka ATP.



Španiel v októbri po trinásty raz v kariére vyhral Roland Garros v Paríži a v historických tabuľkách sa v počte grandslamových titulov vyrovnal Švajčiarovi Rogerovi Federerovi.