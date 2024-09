Nadal figuruje v nominácii Španielska na finále Davisovho pohára

Madrid 24. septembra (TASR) - Tenista Rafael Nadal bude súčasťou španielskeho tímu na finálovom turnaji Davisovho pohára v Malage. Spolu s Carlosom Alcarazom, Robertom Bautistom Agutom, Pablom Carrenom Bustom a Marcelom Granollersom nominoval 38-ročného niekdajšieho lídra svetového rebríčka nehrajúci kapitán David Ferrer. Nadal už skôr naznačil, že po prebiehajúcej sezóne ukončí profesionálnu kariéru.



Nadal nehral od olympijského turnaja v Paríži, na ktorom sa spolu s Alcarazom prebojovali do štvrťfinále štvorhry. Následne sa odhlásil zo záverečného grandslamu sezóny US Open a nepredstavil sa ani vo štvorhre na Laver Cupe v Berlíne. "Rafa mi povedal o svojej túžbe byť v Malage, ak sa kvalifikujeme. Všetko bolo veľmi jednoduché, pretože to bol on, kto od začiatku chcel byť vo finále. Do finále zostávajú ešte dva mesiace a všetci hráči, ktorí sú v nominácii musia súťažiť. Potom uvidíme, ako na tom sú, ale je dobré, že máme veľa možností na štvorhru," uviedol Ferrer.



Finále Davis Cupu sa uskutoční od 19. do 24. novembra, pričom domácich Španielov čaká vo štvrťfinále súboj s Holandskom.