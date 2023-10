Nadal i Kyrgios by mali štartovať v Melbourne, tvrdí Tiley

Melbourne 11. októbra (TASR) - Rafael Nadal i Nick Kyrgios by sa po dlhodobých zraneniach mali v januári predstaviť na tenisovom grandslamovom Australian Open. V stredu o tom informoval riaditeľ turnaja Craig Tiley s tým, že po materskej pauze sa do Melbourne chystajú aj tri niekdajšie šampiónky podujatia - Japonka Naomi Osaková, Dánka Caroline Wozniacka a Nemka Angelique Kerberová.



Nadal nehral súťažný zápas od januára, keď na Australian Open vypadol v pozícii obhajcu už v 2. kole. Počas tohto roka absolvoval Španiel už dve operácie, aby sa zotavil zo zranenia bedrového kĺbu. Viackrát naznačil, že rok 2024 by mohol byť jeho posledný na profesionálnom okruhu. Austrálčan Kyrgios vynechal prakticky celú sezónu pre problémy s kolenom i zápästím. Zranil sa v januári a štartoval len na turnaji v Stuttgarte, kde vypadol v prvom kole.



"Náš šampión z roku 2022 Rafa Nadal väčšinu tohto roka tvrdo pracoval na svojom zotavení sa zo zranenia. Do Melbourne vždy prináša to najlepšie. Bol som v kontakte s jeho tímom, už je späť na dvorcoch a teší sa na januárový návrat do Austrálie," vyhlásil Tiley podľa AP. Lídrami mužského pavúka by mali byť Srb Novak Djokovič a Španiel Carlos Alcaraz, v ženskej časti Bieloruska Arina Sobolenková, Poľka Iga Swiateková i Američanka Coco Gauffová.



Australian Open sa na budúci rok bude hrať od 14. do 28. januára a prvýkrát v histórii odštartuje zápasmi prvého kola už v nedeľu.