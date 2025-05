Nadal je zmierený s dôchodkom: Odovzdal som všetko

Paríž 26. mája (TASR) - Bývalý španielsky tenista Rafael Nadal je plne zmierený so svojím športovým dôchodkom. Raketu podľa vlastných slov nedržal v ruke už šesť mesiacov. Je však pripravený zmeniť to, keď dostane ponuku na odohratie exhibičného stretnutia.



Nadalovi v nedeľu organizátori grandslamového turnaja Roland Garros pripravili oficiálnu rozlúčku, keďže rok predtým ako aktívny hráč nepotvrdil koniec kariéry. Držiteľ 22 grandslamových titulov napokon odohral posledný zápas v novembri v Malage vo štvrťfinále finálového turnaja Davisovho pohára. „Tenis mi až tak nechýba, lebo cítim, že som mu odovzdal všetko. Prišiel som sem na Roland Garros s vedomím, že nemôžem byť na kurte a beriem to s pokojom. Moje telo mi to už skrátka nedovolí. Túto fázu života si užívam, hoci ma čaká menej vzrušujúcich zážitkov, ako počas tenisovej kariéry,“ cituje Nadala agentúra AP.



Nadal je rekordérom najprestížnejšieho antukového turnaja s 14 titulmi. Druhý najúspešnejší hráč histórie podujatia Björn Borg ich má na konte iba šesť. Napriek tomu v súčasnosti 36-ročný Španiel nepovažuje svoj zápis za výnimočný. „Príde niekto ďalší a dokáže to isté. Naozaj to tak cítim. K takémuto zápisu potrebujete aj veľa šťastia a mať dlhú kariéru. Mali by sa vám vyhýbať zranenia, čo sa ani mne úplne nepodarilo,“ pripomenul.