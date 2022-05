Nadal kritizoval zákaz štartu Rusov vo Wimbledone: Nie je to správne

Madrid 1. mája (TASR) - Španielsky tenista Rafael Nadal kritizoval v nedeľu zákaz štartu ruských a bieloruských tenistov na grandslamovom turnaji vo Wimbledone. All England Lawn Tennis Club (AELTC) podľa neho zvolil najdrastickejšie riešenie situácie a dúfa, že svetové strešné organizácie nájdu spôsob, ako zvrátiť toto rozhodnutie.



"Znevýhodňuje to mojich ruských kolegov. Nemôžu za to, čo sa momentálne deje na Ukrajine. Je mi ich ľúto," uviedol Nadal podľa agentúry AFP. "Uvidíme, čo prinesú najbližšie týždne a či sa zomkneme my ako hráči. Toto nie je správne," dodal 21-násobný grandslamový šampión, ktorý plánuje na turnaji ATP v Madride súťažný návrat po šesťtýždňovej absencii spôsobenej zranením rebra.



Organizátori Wimbledonu potvrdili minulý týždeň zákaz štartu ruských a bieloruských tenistov v reakcii na ruskú inváziu na územie Ukrajiny s podporou Bieloruska. Svoje rozhodnutie zdôvodnili zodpovednosťou za čo najúčinnejšie obmedzenie ruského celosvetového vplyvu. Zabránili tak v štarte hráčom svetového kalibru, napríklad Daniilovi Medvedevovi, Andrejovi Rubľovovi, Arine Sobolenkovej či Viktorii Azarenkovej.



Rozhodnutie kritizovali strešné organizácie mužského aj ženského tenisu, ako aj líder svetového rebríčka ATP Novak Djokovič či Martina Navrátilová. Bieloruská tenisová federácia (BTF) navyše avizovala ohľadom tohto zákazu právne kroky.