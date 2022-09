Nadal na US Open vyradil Fogniniho a je v 3. kole dvojhry

Na snímke vpravo španielsky tenista Rafael Nadal prijíma gratuláciu po postupe do 3. kola dvojhry mužov na grandslamovom turnaji US Open v New Yorku po víťazstve v 2. kole nad s Talianom Fabiom Fogninim (vľavo) 2:6, 6:4, 6:2, 6:1 v noci na 2. septembra 2022. Foto: TASR/AP

muži - dvojhra - 2. kolo:



Rafael Nadal (Šp.-2) - Fabio Fognini (Tal.) 2:6, 6:4, 6:2, 6:1

Iľja Ivaška (Biel.) - Hubert Hurkacz (Poľ.-8) 6:4, 4:6, 7:6 (5), 6:3

Lorenzo Musetti (Tal.-26) - Gijs Brouwer (Hol.) 6:7 (1), 6:3, 6:4, 6:2

Brandon Nakashima (USA) - Grigor Dimitrov (Bulh.-17) 7:6 (5), 7:5, 6:3

Denis Shapovalov (Kan.-19) - Roberto Carballes Baena (Šp.) 6:4, 4:6, 6:3, 6:2

Diego Schwartzman (Arg.-14) - Alexei Popyrin (Austr.) 7:6 (3), 7:5, 7:6 (6)

Frances Tiafoe (USA-22) - Jason Kubler (Austr.) 7:6 (3), 7:5, 7:6 (2)

Richard Gasquet (Fr.) - Miomir Kecmanovič (Srb.-32) 6:2, 6:4, 4:6, 6:4





New York 2. septembra (TASR) - Španielsky tenista Rafael Nadal postúpil na grandslamovom turnaji US Open do 3. kola dvojhry. Rovnako ako v 1. kole stratil prvý set, no Taliana Fabia Fogniniho napokon vyradil po výsledku 2:6, 6:4, 6:2, 6:1.Štvornásobný šampión podujatia prekonal aj nepríjemný moment, keď po odohratí lopty trafil sám seba do nosa raketou a musel sa nechať ošetriť.zhodnotil svoje vystúpenie 22-násobný grandslamový šampión.Pozíciu nasadenej osmičky nepotvrdil Poliak Hubert Hurkacz, keď podľahol nenasadenému Bielorusovi Iľjovi Ivaškovi po štvorsetovom boji 4:6, 6:4, 6:7 (5), 3:6. Z nasadených hráčov vypadol aj Bulhar Grigor Dimitrov. Sedemnásty hráč turnaja nestačil na domáceho Brandona Nakashimu 6:7 (5), 5:7, 3:6. Srb Miomir Kecmanovič ako nasadená tridsaťdvojka prehral s Francúzom Richardom Gasquetom 2:6, 4:6, 6:4, 4:6.