Nadal označil Djokoviča za najlepšieho hráča histórie

Madrid 15. februára (TASR) - Španiel Rafael Nadal označil svojho rivala Novaka Djokoviča za najlepšieho hráča tenisovej histórie. Vyhlásil to v rozhovore pre španielsku televíziu La Sexta, v ktorom sa vyjadril aj k otázke svojho zdravotného stavu.



Nadal sa stal prvým tenistom, ktorému sa podarilo vybojovať viac než 20 grandslamových titulov, na konte ich má 22. Vlani jeho rekord vyrovnal a potom prekonal práve Djokovič (24), keď triumfoval na Australian Open, Roland Garros i US Open. "Čísla hovoria áno, takže áno, pre mňa je najlepší v histórii," uviedol Španiel na adresu Djokoviča a zároveň obhajoval kontroverznú povesť srbského tenistu: "Obraz, ktorý sa vytvára, je horší, než je skutočnosť. Myslím si, že je to dobrý človek."



Tridsaťsedemročný Nadal vynechal prakticky celú minulú sezónu pre zranenie bedrového kĺbu a na začiatku januára sa necelý týždeň pod svojom súťažnom návrate odhlásil z Australian Open. V stredu oznámil, že vynechá aj budúcotýždňový turnaj v Dauhe. "V tejto chvíli je každé zranenie prekážkou nielen fyzicky, ale aj psychicky. Som si však stopercentne istý, že budem v Indian Wells, je to pre mňa veľmi špeciálny turnaj. Neviem, či to nebude poslednýkrát, takže tam chcem byť," citovala Nadala agentúra AFP. Podujatie v Indian Wells je na programe od 3. do 17. marca. Hlavný cieľ Nadala je však byť stopercentne pripravený na antukové podujatia: "Aby som si mohol užiť aspoň túto časť sezóny."



Vo svete tenisu sa pomaly začína špekulovať o konci Nadalovej kariéry. Pomyselnú štafetu by mal po ňom prevziať Carlos Alcaraz, ktorý je vo veku 20 rokov dvojnásobný grandslamový víťaz. "Carlos má neuveriteľnú úroveň tenisu, je to super kompletný hráč v každom ohľade. Nevidím na ňom slabiny, ktoré som mal v jeho veku ja. Má všetky ingrediencie na to, aby mal neuveriteľnú kariéru," povedal Nadal na adresu svojho krajana.