Nadal po vyšetreniach potvrdil, že bude pauzovať 6-8 týždňov

Madrid 26. januára (TASR) - Španielsky tenista Rafael Nadal vo štvrtok potvrdil, že bude nútene pauzovať šesť až osem týždňov. Aj ďalšie vyšetrenia v rodnej krajine ukázali, že na Australian Open si zranil bedrový ohýbač.



"Dnes som bol na klinike Teknon Tennis Clinic v Barcelone, kde ma testovali. Potvrdili výsledky z Melbourne a dĺžka rekonvalescencie je stále rovnaká. Po troch týždňoch vykonajú nové vyšetrenia, aby videli, ako sa to vyvíja," napísal na twitter.



Nadal, ktorý v Melbourne obhajoval titul v mužskej dvojhre, pocítil v závere druhého setu zápasu 2. kola s Američanom Mackenziem McDonaldom prudkú bolesť v nohe. Najvyššie nasadený Španiel následne zamieril do šatne na lekárske ošetrenie a hoci zápas dohral so sebazaprením, nedokázal zabrániť skorej rozlúčke s turnajom.



Je otázne, či tridsaťšesťročný Nadal stihne marcové turnaje ATP 1000 v Indian Wells a Miami. Podľa agentúry AFP sa skôr zameria na návrat až v úvode antukovej časti sezóny.