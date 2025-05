Nadal počas ceremoniálu ďakoval rodine i najväčším rivalom

Paríž 26. mája (TASR) - Organizátori grandslamového turnaja Roland Garros si v nedeľu uctili bývalého španielskeho tenistu Rafaela Nadala. Rekordnému 14-násobnému parížskemu šampiónovi pripravili na centrálnom dvorci Philippa Chatriera slávnostný ceremoniál. Tisíce fanúšikov privítali antukového kráľa búrlivým potleskom.



Keď Nadal oblečený v tmavom saku a košeli videl na veľkoplošných obrazovkách video zachytávajúce jeho pamätné triumfy, leskli sa mu v očiach slzy. Agentúra AP pripomenula, že pôvodne mali vzdať Nadalovi hold už vlani, no ceremoniál napokon zrušili, pretože držiteľ 22 grandslamových titulov vyhlásil, že možno nebude v Paríži štartovať naposledy. Napokon v novembri v Malage ukončil kariéru po účinkovaní vo štvrťfinále finálového turnaja Davisovho pohára.



Nadal sa najskôr prihovoril parížskemu publiku vo francúzštine. „Dobrý večer všetkým. Je to pre mňa ťažká chvíľa. Ani neviem kde začať, veď na tomto kurte som hral 20 rokov a stal sa mojou druhou obývačkou. Slávil som na ňom veľa nezabudnuteľných víťazstiev, ale zažil som aj niekoľko trpkých prehier. Vždy keď vstúpim na center Philippa Chatriera, som dojatý. Chcel by som sa poďakovať mojej rodine, mojej manželke a všetkým trénerom, ktorí ma sprevádzali počas kariéry. Veľká vďaka patrí aj mojim trom najväčším rivalom Rogerovi Federerovi, Novakovi Djokovičovi a Andymu Murraymu," uviedol Nadal, ktorý sa následne s nimi objal.