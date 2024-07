Nadal postúpil do 2. kola dvojhry, stretne sa s Djokovičom

tenis - muži dvojhra 1. kolo:



Rafael Nadal (Šp.) - Márton Fucsovics (Maď.) 6:1, 4:6, 6:4, Felix Auger-Aliassime (Kan.-13) - Marcos Giron (USA) 6:1, 6:4, Tomas Martin Etcheverry (Arg.) - Thiago Seyboth Wild (Braz.) 7:6 (7), 6:2, Casper Ruud (Nór.-6) - Taro Daniel (Jap.) 7:5, 6:1, Corentin Moutet (Fr.) - Sumit Nagal (India) 6:2, 2:6, 7:5, Benjamin Hassan (Lib.) - Christopher Eubanks (USA) 6:4, 6:2, Jan-Lennard Struff (Nem.) - Francisco Cabral (Portug.) 6:2, 6:2, Daniel Evans (V. Brit.) - Moez Echargui (Tun.) 6:2, 4:6, 6:2, Jack Draper (V. Brit.) - Kei Nišikori (Jap.) 6:1, 6:4, Sebastian Ofner (Rak.) - Robin Haase (Hol.) 7:5, 6:2, Mariano Navone (Arg.) - Nuno Borges (Portug.) 6:2, 6:2, Ugo Humbert (Fr.-10) - Fábian Mározsán (Maď.) 6:3, 6:2, Andrea Vavassori (Tal.) - Pedro Martinez (Šp.) 6:4, 4:6, 6:4, Mariano Navone (Argentinien) - Nuno Borges (Portugal) 6:2, 6:2, Tallon Griekspoor (Hol.) - Petros Tsitsipas (Gr.) 6:2, 6:3, Stefanos Tsitsipas (Gr.-3) - Zizou Bergs (Belg.) 7:6 (6), 1:6, 6:1, Tommy Paul (USA-9) - Luciano Darderi (Tal.) 6:3, 6:4, Sebastian Baez (Arg.-12) - Thiago Monteiro (Braz.) 6:4, 6:3, Lorenzo Musetti (Tal.-11) - Gael Monfils (Fr.) 6:1, 6:4,Roman Safiullin (NŠ) - Alejandro Tabilo (Čile-15) 6:4, 6:4, Tomáš Macháč (ČR) - Čang Č'-čen (Čína) 6:2, 4:6, 6:2, Stanislas Wawrinka (Švajč.) - Pavel Kotov (NŠ) 6:1, 6:1

Paríž 28. júla (TASR) - Španielsky tenista Rafael Nadal sa prebojoval do 2. kola dvojhry na olympijskom turnaji v Paríži. Štrnásťnásobný víťaz z Roland Garros zdolal v prvom kole Mártona Fucsovicsa z Maďarska v troch setoch 6:1, 4:6, 6:4 a v druhom sa stretne s najvyššie nasadeným Srbom Novakom Djokovičom.Tridsaťosemročný Nadal mal pred olympijským turnajom zdravotné problémy, ktoré ohrozovali jeho účasť v Paríži. Spolu s krajanom Carlosom Alcarazom však uspel v prvom kole štvorhry a rozhodol sa nastúpiť aj do singlovej súťaže. Nad Fucsovicom vyhral prvý set hladko 6:1, v druhom znížil z 2:5 na 4:5, no prišiel opäť o svoje podanie a tak muselo rozhodnúť až tretie dejstvo. V ňom Nadal odvrátil vo štvrtej hre tri brejkbaly súpera, vzápätí mu zobral servis a náskok si už nenechal vziať. Za stavu 5:4 využil svoj tretí mečbal.Na súboj s Djokovičom sa Nadal teší:Nadal je 22-násobný grandslamový šampión a má vo svojej zbierke aj olympijské zlato, keď vo dvojhre uspel na OH 2008 v Pekingu. Vo štvorhre získal s Marcom Lopezom najcennejší kov v Riu de Janeiru 2016. Djokovič má spod piatich kruhov na konte iba bronz z dvojhry v Pekingu.V prvom kole uspel aj tretí nasadený Stefanos Tsitsipas z Grécka, Belgičana Zizou Bergsa zdolal 7:6 (6), 1:6, 6:1. Kanadský tenista Felix Auger-Aliassime postúpil do 2. kola, keď ako trinásty nasadený zdolal Marcosa Girona z USA 6:1, 6:4. Nór Casper Ruud ako turnajová šestka vyradil Tara Daniela z Japonska 7:5, 6:1.