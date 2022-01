Nadal postúpil po päťsetovej dráme do semifinále dvojhry

Taliansky tenista Matteo Berrettini sa teší po víťazstve nad Francúzom Gaelom Monfilsom vo štvrťfinále mužskej dvojhry na grandslamovom turnaji Australian Open v Melbourne v utorok 25. januára 2022. Berrettini zvíťazil v piatich setoch 6:4, 6:4, 3:6, 3:6, 6:2. Foto: TASR/AP

Muži - dvojhra - štvrťfinále:



Rafael Nadal (Šp.-6) - Denis Shapovalov (Kan.-14) 6:3, 6:4, 4:6, 3:6, 6:3



Matteo Berrettini (Tal.-7) - Gael Monfils (Fr.-17) 6:4, 6:4, 3:6, 3:6, 6:2



Melbourne 25. januára (TASR) - Španielsky tenista Rafael Nadal sa stal prvým semifinalistom mužskej dvojhry na tohtoročnom Australian Open. Melbournsky šampión z roku 2009 zdolal vo štvrťfinále ako turnajová šestka nasadenú štrnástku Kanaďana Denisa Shapovalova po vyše štvorhodinovej päťsetovej dráme 6:3, 6:4, 4:6, 3:6, 6:3. Stále tak živí šancu na zisk rekordného 21. grandslamového titulu.V dueli o postup do finále nastúpi proti víťazovi súboja medzi Talianom Matteom Berrettinim a Francúzom Gaelom Monfilsom. Nadal hneď v úvode prelomil podanie Shapovalova a výhodu brejku pretavil v zisk prvého setu. Španiel robil oveľa menej nevynútených chýb ako Kanaďan a mal na konte viac víťazných úderov. Druhý set získal vo svoj prospech vďaka lepšie zvládnutej koncovke.Od začiatku tretieho dejstva však Shapovalov pridal na agresivite, začali mu vychádzať kombinácie a bekhendy po čiare. Kanaďan znížil na 1:2 na sety a na začiatku štvrtého rýchlo odskočil Nadalovi na 4:1. Španiel následne požiadal o medical time out pre žalúdočné problémy a užil tabletku proti bolesti. Po návrate na kurt mal za stavu 3:5 k dispozícii dva brejkbaly, Shapovalov ich však odvrátil vďaka kvalitnému prvému podaniu a vynútil si piaty set. V ňom však slávil úspech Nadal. Vďaka brejku v druhom geme sa ujal vedenia 3:0 a zápas už dotiahol do úspešného konca. V deviatom geme premenil pri vlastnom servise hneď prvý mečbal a upravil vzájomnú bilanciu so Shapovalovom na 4:1.uviedol Nadal v prvom pozápasovom interview s bývalým americkým tenistom Jimom Courierom.Berrettini musel tiež zvládnuť päťsetovú bitku, hoci nad Monfilsom viedol rovnako 2:0 na sety. Drámu napokon zvládol a stal sa historicky prvým Talianom, ktorý prenikol do semifinále Australian Open.povedal Berrettini v pozápasovom rozhovore.