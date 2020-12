Nadal potvrdil účasť na februárovom Australian Open

Madrid 14. decembra (TASR) - Španielsky tenista Rafael Nadal sa predstaví na Australian Open 2021. Účasť dvadsaťnásobného grandslamového víťaza potvrdil jeho manažér Benito Perez-Barbadillo pre portál theage.com.



Prvý grandslamový turnaj sezóny by mal odštartovať o tri týždne neskôr, ako sa pôvodne plánovalo, začať by sa mal 8. februára. Tenisti, ktorí pricestujú do Melbourne, budú musieť stráviť dva týždne v karanténe.