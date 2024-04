Paríž 13. apríla (TASR) - Španielsky tenista Rafael Nadal potvrdil účasť na turnaji ATP 500 v Barcelone, ktorý sa uskutoční od 15. do 21. apríla. V prvom kole sa postaví proti Flaviovi Cobollimu z Talianska.



Pre 22-násobného grandslamového šampióna je to účasť na druhom podujatí ATP v tomto roku. Na januárovom turnaji v Brisbane sa dostal do štvrťfinále, kde ho vyradil Austrálčan Jordan Thompson. V Austrálii sa mu však obnovilo zranenie bedrového kĺbu, pre ktoré vynechal celú minulú sezónu.



Tridsaťsedemročný Španiel sa v Barcelone môže pochváliť zápasovou bilanciou 66:4. Po prvý raz na turnaji triumfoval v roku 2005 a naposledy v roku 2021.



Nadal odohral v marci exhibičný zápas s Carlosom Alcarazom pod záštitou platformy Netflix v Las Vegas, v ktorom na svojho krajana nestačil 6:3, 4:6 a 12:14. Následne sa odhlásil z turnaja Indian Wells Masters a neskôr aj z Monte Carla, kde sa plánoval vrátiť. Nadal odohral od US Open 2022 iba dvanásť oficiálnych duelov. Informovala o tom agentúra AFP.