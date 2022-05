Nadal považuje Alcaraza za svojho nástupcu

Madrid 7. mája (TASR) - Španielsky tenista Rafael Nadal akceptoval Carlosa Alcaraza ako svojho nástupcu. Devätnásťročný hráč vyradil 21-násobného grandslamového šampióna vo štvrťfinále turnaja v Madride.



Alcaraz zvíťazil 6:2, 1:6, 6:3 a stal sa prvým tínedžerom, ktorý dokázal Nadala zdolať na antuke. Zároveň predĺžil svoju šnúru víťazstiev proti hráčom svetovej desiatky na päť. "Evidentne je mojím nástupcom. On má 19 a ja 36. Či to však bude už od dnes ešte neviem. Uvidíme, Nechcem znižovať Carlosov úspech, ale v tomto momente je to stráviteľná prehra," uviedol podľa DPA Nadal.