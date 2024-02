Nadal pre zranenie vynechá i turnaj v Dauhe: Nie som pripravený

Dauha 14. februára (TASR) - Španielsky tenista Rafael Nadal oznámil, že vynechá budúcotýždňový turnaj v katarskej Dauhe. Tridsaťsedemročný Španiel odložil svoj návrat na dvorce, pretože sa nedokázal stopercentne zotaviť zo zranenia, pre ktoré prišiel v januári o grandslamový Australian Open.



"Veľmi rád by som hral v Dauhe. Vždy ma tam úžasní katarskí fanúšikovia veľmi podporovali, žiaľ, nie som pripravený súťažiť a nebudem môcť prísť. Chcel som si opäť zahrať po tom nezabudnuteľnom víťazstve v roku 2014. Sústredím sa na to, aby som naďalej pracoval a pripravil sa na exhibíciu v Las Vegas a úžasný turnaj v Indian Wells," citovala Nadala agentúra AP.



Dvadsaťdvanásobný grandslamový šampión sa na začiatku kalendárneho roka vrátil do súťažného kolotoča po ročnej pauze spôsobenej zranením bedrového kĺbu. Na turnaji v austrálskom Brisbane odohral tri stretnutia, po ktorých sa následne odhlásil z prvého grandslamu sezóny.



Držiteľ rekordných 14 titulov z Roland Garros by sa mal 3. marca predstaviť v exhibičnom stretnutí proti krajanovi Carlosovi Alcarazovi v Las Vegas.