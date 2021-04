Nadal sa na turnaji Masters v Monte Carle vráti do súťažného kolotoča

Monte Carlo 11. apríla (TASR) - Španielsky tenista Rafael Nadal sa začiatkom budúceho týždňa na turnaji Masters 1000 v Monte Carle vráti do súťažného kolotoča. Tretí hráč svetového rebríčka sa neobjavil na ATP Tour od štvrťfinálovej prehry s Grékom Stefanosom Tsitsipasom na februárovom Australian Open v Melbourne.



V Monte Carle Nadal odštartuje antukovú sezónu, ktorej vrcholom bude Roland Garros. Tridsaťštyriročný Španiel chce v Paríži na prelome mája a júna zabojovať o 14. titul a rekordnú 21. grandslamovú trofej. V Monte Carle doposiaľ triumfoval jedenásťkrát.



"Začína sa dôležitá časť sezóny. Urobil som všetko pre to, aby som do novej vstúpil čo najlepšie pripravený. V Monte Carle som v uplynulých dňoch kvalitne potrénoval. Moje telo je v potrebnej kondícií. Myslím si, že hrám dobre," citovala agentúra AFP slová Nadala, ktorý vynechal turnaje v Dauhe a Dubaji i podujatie Masters 1000 v Miami.