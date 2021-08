Nadal sa odhlásil aj z turnaja Cincinnati Masters

New York 11. augusta (TASR) - Španielsky tenista Rafael Nadal sa po turnaji ATP v Toronte odhlásil aj z podujatia Cincinnati Masters. Tieto správy vyvolali pochybnosti o jeho zdravotnom stave pred US Open, uviedla agentúra AFP.



Tridsaťpäťročného hráča trápi zranenie nohy, ktoré utrpel v semifinále Roland Garros. Dvadsaťnásobný grandslamový šampión by mal na US Open útočiť na svoj piaty titul. Na podujatí triumfoval v rokoch 2010, 2013, 2017 a 2019.



Nadal sa po dvojmesačnej pauze vrátil na podujatie vo Washingtone, prehral tam v treťom kole. "Mám ťažkosti už niekoľko mesiacov. Samozrejme, neteší ma to. Musím sa vrátiť domov a hľadať spôsoby, ako sa zlepšiť, najdôležitejšie je nájsť radosť z tenisu," povedal Nadal, ktorý získal v Toronte päť titulov.