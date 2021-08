Nadal sa odhlásil z US Open a ukončil sezónu

Madrid 20. augusta (TASR) - Španielsky tenista Rafael Nadal sa v piatok odhlásil z posledného grandslamového turnaja sezóny US Open a oznámil, že tento rok už nebude súťažiť. Dôvodom je zranenie nohy, ktoré si privodil na Roland Garros.



Tridsaťpäťročný Španiel po prehre v semifinále parížskeho turnaja s Novakom Djokovičom vynechal Wimbledon aj olympijské hry v Tokiu, pričom ako dôvod uviedol únavu. "Nanešťastie musím oznámiť, že musím ukončiť moju sezónu 2021. So zranenou nohou som trpel oveľa viac, ako by som mal, a potrebujem si zobrať nejaký čas voľno, aby som našiel riešenie na tento problém," napísal Nadal na sociálne siete. Dodal však, že je stále "motivovaný a pripravený spraviť všetko, čo treba, aby sa dostal do najlepšej možnej formy."



Španielsky tenista vyhral počas kariéry dvadsať grandslamových titulov rovnako ako jeho veľkí súperi Djokovič a Roger Federer. Aj štyridsaťročný Švajčiar sa odhlásil z US Open, lebo musí podstúpiť ďalšiu operáciu kolena. Na záverečnom grandslamovom podujatí sezóny bude chýbať i obhajca vlaňajšieho titulu. Rakúšan Dominic Thiem sa z neho odhlásil a zároveň ukončil sezónu, pretože sa nestihol zotaviť zo zranenia zápästia. Chýbať bude aj šampión z roku 2016 Stan Wawrinka.