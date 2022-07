Kyrgios nazval Tsitsipasa mäkkýšom, Nadal sa ospravedlnil Sonegovi

Grécky tenista Stefanos Tsitsipas sa lúči po prehre s Austrálčanom Nickom Kyrgiosom v 3. kole mužskej dvojhry na grandslamovom tenisovom turnaji Wimbledon v Londýne 2. júla 2022. Foto: TASR/AP

Wimbledon 3. júla (TASR) - Španielsky tenista Rafael Nadal sa po postupe do osemfinále grandslamového turnaja vo Wimbledone ospravedlnil svojmu súperovi Lorenzovi Sonegovi. V závere tretieho setu si Taliana zavolal k sieti a vyjadril nespokojnosť s jeho správaním, ku ktorému sa vrátil aj počas dlhého pozápasového podania rúk.Tridsaťšesťročný Nadal zvíťazil hladko 6:1, 6:2, 6:4 a až do ôsmej hry tretieho dejstva nečelil brejkbalu. V geme mu chýbala koncentrácia po tom, ako stretnutie prerušili, kým sa zatiahne strecha. Stratený servis však vzápätí získal naspäť a zápas dopodával do úspešného konca. Nepáčili sa mu zvuky, ktoré Sonego vydával na kurte. "" citovala druhého najvyššie nasadeného hráča agentúra AFP.Ešte viac negatívnych emócií lietalo v súboji, v ktorom Austrálčan Nick Kyrgios vyradil Gréka Stefanosa Tsitsipasa nasadeného ako štvrtého 6:7 (2), 6:4, 6:3, 7:6 (7). Hralo sa divácky atraktívne stretnutie, no poznačilo ho viacero incidentov. Frustrovaný Tsitsipas po prehre v druhom sete odpálil loptičku do hľadiska. Kyrgios naliehal na empajrového rozhodcu, aby Gréka vylúčil z turnaja. Pripomenul, že Srba Novaka Djokoviča vylúčili z US Open 2020 za odpálenie loptičky do čiarovej rozhodkyne. "" tvrdil Austrálčan, ktorý dostal počas duelu varovanie za nevhodný slovník.Kyrgios pokračoval v konfrontáciách s empajrovým rozhodcom, čo rozhodilo Tsitsipasa. Ten dostal za prvý incident varovanie a neskôr stratil bod za to, že z frustrácie odpálil loptičky na koniec dvorca. Na pozápasovej tlačovej konferencii priznal, že sa nimi snažil trafiť Kyrgiosa. "" povedal Tsitsipas. Kyrgios sa týmto obvineniam vysmial: "