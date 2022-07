Nadal sa prepracoval do štvrťfinále Wimbledonu cez Van de Zandschulpa

Wimbledon 5. júla (TASR) - Španielsky tenista Rafael Nadal sa prepracoval medzi najlepšiu osmičku aj na treťom tohtoročnom grandslame. Vo Wimbledone odolal v závere utorňajšieho duelu tlaku Holanďana Botica van de Zandschulpa a zvíťazil v troch setoch 6:4, 6:2 a 7:6 (8).



Zdramatizovanie zápasu prišlo v treťom dejstve. Nadal mohol rozhodnúť o svojom víťazstve, v deviatom geme si však pripísal len jeden fiftín a rozhodovalo sa v tajbrejku. V ňom viedol 6:2, no nakoniec využil až piaty mečbal. "Myslím, že okrem záveru zápasu, keď som stratil podanie za stavu 5:3, to bol veľmi dobrý zápas proti náročnému súperovi. Botic sa od minulej sezóny zlepšil neuveriteľným spôsobom, gratulujem mu," uviedol pre oficiálnu webstránku ATP držiteľ rekordných 22 grandslamových titulov.



Pred turnajom sa pritom objavili otázky, či Nadal v All England Clube nepohorí. Na tráve nehral od roku 2019 a vo finále Wimbledonu bol naposledy pred 11 rokmi. Zdá sa však, že 36-ročný Španiel pokračuje v perfektných výkonoch z Australian Open aj Roland Garros, ktoré vyhral. "Z osobného hľadiska je pre mňa postup do štvrťfinále Wimbledonu niečo úžasné. V prechádzajúcich mesiacoch sa stalo veľa vecí a ja som tu nehral tri roky. Som naozaj veľmi šťastný," neskrýval nadšenie "Rafa".



V stredajšom štvrťfinále ho čaká Američan Taylor Fritz, ktorému podľahol v marci vo finále turnaja Indian Wells. "Hrá dobre a zažíva skvelý rok. Vyhral svoj prvý turnaj Masters 1000 a vo finále mimochodom zdolal mňa. Bude to náročný duel, sme však vo štvrťfinále Wimbledonu," povedal v pondelok priamo na kurte Nadal na adresu svojho 24-ročného súpera.