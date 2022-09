Nadal sa senzačne lúčil už v osemfinále: Odohral som zlý zápas

New York 6. septembra (TASR) - Prvýkrát od roku 2017 sa španielsky tenista Rafael Nadal lúčil na grandslamovom turnaji už pred bránami štvrťfinále. Držiteľ rekordných 22 titulov z podujatí veľkej štvorky vypadol v osemfinále US Open s domácim Francesom Tiafoem a jeho návrat na post svetovej jednotky je ohrozený. Lídrom rebríčka sa po Daniilovi Medvedevovi môžu stať Carlos Alcaraz alebo Casper Ruud v prípade, že sa v New Yorku prebojujú do finále.



"Je to jednoduché. Odohral som zlý zápas, kým môj súper hral výborne," hodnotil nevydarený duel Nadal, ktorý nepridá do zbierky tretí grandslamový titul v tomto roku. Na Australian Open a Roland Garros premožiteľa nenašiel, vo Wimbledone nemohol nastúpiť na semifinále pre zranenie brušného svalstva. Keďže US Open a Wimbledon vlani vynechal, Tiafoe mu pripravil prvú grandslamovú prehru po viac ako roku - predtým ho naposledy zdolal Novak Djokovič vo vlaňajšom semifinále na Roland Garros v Paríži.



"Nebol som schopný hrať dlhšie na vysokej úrovni. Nebol som dostatočne rýchly a to v dnešnom tenise niekedy potrebujete. Byť veľmi rýchly a veľmi mladý. To už v tejto chvíli nie som," hľadal príčiny prehry 36-ročný Nadal. Jeho o dvanásť rokov rokov mladší súper sa dostal do grandslamového štvrťfinále iba druhýkrát v kariére, predtým to dokázal v Austrálii v roku 2019. "Dnes bol lepší ako ja a podal veľmi dobrý výkon," vyslúžil si Tiafoe pochvalu od Španiela.



Tiafoe, syn imigrantov zo Sierry Leone, spával ako dieťa v kancelárii tenisového centra v Marylande, kde jeho otec pracoval ako správca. Teraz naďalej živí šancu stať sa prvým Američanom s triumfom na grandslamovom turnaji od víťazstva Andyho Roddicka vo Flushing Meadows v roku 2003. "Dnes sa stalo niečo výnimočné a ani poriadne neviem, čo na to povedať. Nemôžem uveriť tomu, že som zdolal jedného z najlepších hráčov histórie," tešil sa Tiafoe, ktorý predtým nestratil v priebehu turnaja ani set.



V pavúku mužského singla už po pondelkovom vypadnutí Nadala a Marina Čiliča nezostal žiadny hráč s grandslamovým titulom. Prvýkrát za uplynulých takmer 20 rokov (od roku 2003) sa stalo, že vo štvrťfinále podujatia veľkej štvorky nie je nikto z kvarteta velikánov Nadal, Roger Federer, Novak Djokovič a Serena Williamsová.



Štvornásobný držiteľ titulu z New Yorku Nadal nechcel hľadať po prehre výhovorky, hoci príprava na US Open nebola podľa jeho predstáv a podľa agentúry DPA má jeho manželka doma na Mallorke isté komplikácie v tehotenstve v očakávaní ich prvého dieťaťa. Preto nie je stále isté, že sa Španiel koncom mesiaca predstaví na Laver Cupe v Londýne, kde svoju účasť predtým avizoval. "V príprave som sa cítil dobre, ale tu v New Yorku úroveň mojej hry klesala. Asi na to je nejaký dôvod, možno aj z mentálneho hľadiska pre viacero vecí, ktoré sa v uplynulom období stali. Potrebujem teraz vyriešiť nejaké záležitosti v mojom živote a preto neviem, kedy sa vrátim na dvorce. Musím byť psychicky pripravený a keď budem cítiť, že to tak je, tak budem hrať. Teraz musím ísť domov, čakajú ma tam dôležitejšie veci ako tenis," vysvetlil Nadal, ktorý sa aspoň do štvrťfinále dostal na každom z predchádzajúcich 16 grandslamových turnajov.



Pozíciu svetovej jednotky môžu Nadalovi "uchmatnúť" Alcaraz alebo Ruud postupom do finále. Ak sa tam prebojujú obaja, lídrom rebríčka sa stane víťaz turnaja. Alcaraz sa vo štvrťfinále stretne s Jannikom Sinnerom a ak sa napokon vyšvihne na prvú priečku rebríčka, stane sa vo veku 19 rokov a štyri mesiace najmladšou svetovou jednotkou v histórii rebríčka (od roku 1973). Tento rekord momentálne drží Austrálčan Lleyton Hewitt, ktgorý to dokázal vo veku 20 rokov a deväť mesiacov. Ruud, ktorého súperom vo štvrťfinále bude Matteo Berrettini, môže byť na čele rebríčka ATP ako prvý Nór v dejinách.