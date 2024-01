Nadal sa stal ambasádorom Saudskej tenisovej federácie

Rijád 16. januára (TASR) - Španielsky tenista Rafael Nadal sa v pondelok stal ambasádorom Saudskej tenisovej federácie (STF). Krajina organizovala vlani svoje prvé profesionálne podujatie ATP a v nastolenom trende chce pokračovať aj v budúcnosti. Tieto plány sú súčasťou tamojšej športovej expanzie, ktorej cieľom je spraviť z krajiny turistické a obchodné centrum do roku 2030.



"V Saudskej Arábii vidíte rast a progres všade. Som nadšený, že sa na tom podieľam," uviedol 37-ročný tenista v oficiálnom tlačovom vyhlásení STF z ktorého citovala agentúra AFP. "Hrám tenis, pretože ho milujem. Mimo toho však chcem pomôcť športu čo najviac rásť na svetovej úrovni a v Saudskej Arábii je potenciál," dodal víťaz 22 grandslamových turnajov. On sám sa vrátil do súťažného diania v januári, na turnaji v Brisbane však utrpel mikrotrhlinu svalu a prišiel o účasť na Australian Open. Ešte predtým navyše naznačil, že prebiehajúca sezóna môže byť jeho záverečná. Krátko pred oznámením svojej novej pozície v STF už navštívil juniorské tenisové centrum v Rijáde.



Spolu s tenisom je súčasťou saudskoarabskej športovej expanzie aj futbal, golf či motorizmus. Minulý rok prestúpili do tamojšej najvyššej futbalovej ligy elitní futbalisti vrátane hviezdneho Cristiana Ronalada či Neymara. Saudská Arábia organizuje vlastnú golfovú LIV Tour ako konkurenciu PGA Tour a od roku 2021 aj preteky formuly 1.