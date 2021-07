Nadal sa vráti do súťažného diania v auguste na turnaji vo Washingtone

Washington 9. júla (TASR) - Španielsky tenista Rafael Nadal sa vráti do súťažného kolotoča na augustovom turnaji ATP vo Washingtone. Dvadsaťnásobný grandslamový šampión, ktorý pauzuje od prehry v semifinále na Roland Garros, prijal voľnú kartu od organizátorov a v metropole USA sa predstaví prvýkrát v kariére.



Tridsaťpäťročný Nadal si dal po parížskom grandslamovom turnaji voľno a vynechal aj Wimbledon. Už dávnejšie oznámil, že sa nepredstaví ani na OH v Tokiu. Turnaj Citi Open vo Washingtone sa uskutoční od 2. do 8. augusta. "Ešte nikdy som tu neštartoval. Chcel som sa sem pozrieť a zahrať si tu. Teším sa na návrat na kurty a Washington bude pre mňa to najlepšie otvorenie letnej americkej šnúry," citovala Nadala agentúra AP.