Nadal sa vrátil na dvorce prehrou v debli: V úvode to nebude ideálne

Brisbane 31. decembra (TASR) - Španielsky tenista Rafael Nadal nezažil víťazný návrat na kurty po takmer ročnej pauze zavinenej zranením bedrového kĺbu. V nedeľnom zápase 1. kola štvorhry na turnaji ATP v Brisbane prehrali spolu s krajanom Marcom Lopezon s domácou austrálskou dvojicou Max Purcell, Jordan Thompson 4:6, 4:6.



"Už to, že som opäť na kurtoch, je pre mňa víťazstvo. Momentálne sa cítim dobre a nemám sa na čo sťažovať. Musím akceptovať nepriazeň osudu a fakt, že na začiatku to nebude ideálne. Pokúsim sa však v priebehu sezóny zlepšovať. Nebude to ľahké, ale musím mať každý deň správny prístup," uviedol 22-násobný grandslamový šampión pre agentúru AP.



Španiela v utorok čaká v Brisbane prvé kolo dvojhry. Proti nemu sa postaví rakúsky kvalifikant Dominic Thiem, s ktorým má priaznivú bilanciu 9:6.