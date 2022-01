Nadal si cení návrat viac ako titul: Nevedel som, či budem ešte hrať

Španielsky tenista Rafael Nadal sa teší so svojím otcom Sebastianom po víťazstve nad Rusom Daniilom Medvedevom vo finále mužskej dvojhry na grandslamovom turnaji Australian Open 31. januára 2022 v Melbourne. Foto: TASR/AP

Španielsky tenista Rafael Nadal (vľavo) drží trofej po víťazstve nad Rusom Daniilom Medvedevom (vpravo) vo finále mužskej dvojhry na grandslamovom turnaji Australian Open 31. januára 2022 v Melbourne. Foto: TASR/AP

Melbourne 31. januára (TASR) - Po zisku rekordného 21. grandslamového titulu na tohtoročnom Australian Open si španielsky tenista Rafael Nadal najviac cení, že môže opäť hrať. Vlani ho trápilo zranenie ľavej nohy, navyše mal aj ťažký priebeh ochorenia COVID-19. Na turnaji zavŕšil v nedeľu veľký comeback, keď otočil finálový zápas s Daniilom Medvedevom a osamostatnil sa na čele historickej tabuľky pred Novakom Djokovičom a Rogerom Federerom.povedal 35-ročný Nadal po finálovom triumfe.Španiel prehrával 0:2 na sety, v treťom dejstve čelil trom brejkbalom. Všetky však odvrátil a následne začal zápas otáčať vo svoj prospech. Po vyčerpávajúcej dráme, ktorá trvala 5 hodín a 24 minút, pridal po trinástich rokoch do zbierky druhý titul na Australian Open. TASR pripomína, že pre vlaňajšie komplikácie sa od júna do decembra zúčastnil len na jednom turnaji. Ďalší program si necháva otvorený, no tento rok by chcel odohrať o čosi viac:Nadal uspel napriek menšiemu počtu získaných fiftínov (182:189) aj víťazných úderov (69:76).dodal "Rafa", ktorý získal predchádzajúcu trofej na podujatiach veľkej štvorky na Roland Garros 2020, keď zdolal vo finále Novaka Djokoviča.Srb vyzdvihol Nadalovu "pôsobivú bojovnosť" a ku gratulantom sa pripojil aj Švajčiar Federer:Tohtoročné finále Australian Open bolo druhé najdlhšie v histórii. O 30 minút viac trval pred 10 rokmi len zápas, v ktorom sa stretli práve Djokovič a Nadal.Medvedev neuspel v druhom finále Australian Open za sebou. Vlani nestačil v troch setoch na Djokoviča a po nedeľnej prehre neskrýval rozhorčenie a frustráciu. Dôvodom však podľa Rusa nebola prehra, ale publikum:povedal Medvedev počas dlhého prejavu na pozápasovej tlačovej konferencii.dodal 25-ročný Medvedev.