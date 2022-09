Nadal si suverénnym spôsobom zaistil osemfinále dvojhry na US Open

muži - dvojhra - 3. kolo:



Rafael Nadal (Šp.-2) - Richard Gasquet (Fr.) 6:0, 6:1, 7:5,

Iľja Ivaška (Biel.) - Lorenzo Musetti (Tal.-26) 6:4, 3:6, 6:2, 6:3,

Marin Čilič (Chorv.-15) - Dan Evans (V.Brit.-20) 7:6 (11), 6:7 (3), 6:2, 7:5,

Andrej Rubľov (Rus.-9) - Denis Shapovalov (Kan.-19) 6:4, 2:6, 6:7 (3), 6:4, 7:6 (7),

Frances Tiafoe (USA-22) - Diego Schwartzman (Arg.-14) 7:6 (7), 6:4, 6:4.

New York 4. septembra (TASR) - Španielsky tenista Rafael Nadal suverénnym spôsobom postúpil do osemfinále mužskej dvojhry na grandslamovom turnaji US Open. V 3. kole zdolal Francúza Richarda Gasqueta 6:0, 6:1, 7:5. Zápasovú bilanciu voči svojmu priateľovi a častému tréningovému partnerovi vylepšil na 18:0, pričom ho dokázal zdolať v 34 setoch v sérii.Američan Frances Tiafoe sa pred domácim publikom prebojoval do osemfinále tretí rok v rade. Nasadený hráč číslo 22 vyradil štrnástku turnaja Argentínčana Diega Schwartzmana v troch setoch 7:6 (7), 6:4, 6:4. Rus Andrej Rubľov ako nasadená deviatka potreboval na devätnástku Denisa Shapovalova z Kanady päť setov, no zvíťazil 6:4, 2:6, 6:7 (3), 6:4, 7:6 (7). Turnajom pokračuje nenasadený Bielorus Iľja Ivaška, ktorý vyradil hráča číslo 26 Lorenza Musettiho z Talianska 6:4, 3:6, 6:2, 6:3.