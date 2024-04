Nadal skončil v Barcelone už v 2. kole, nestačil na de Minaura

výsledky - 2. kolo:



Alex de Minaur (Aus.-4) - Rafael Nadal (Šp.) 7:5, 6:1, Roberto Bautista Agut (Šp.) - Andrea Vavassori (Tal.-7) 4:6, 6:3, 6:1, Marco Trungelliti (Arg.) - Nicolas Jarry (Čile-9) 7:6 (5), 6:3, Alejandro Davidovich Fokina (Šp.-11) - Tomáš Macháč (ČR) - bez boja, Casper Ruud (Nór.-3) - Alexandre Müller (Fr.) 6:3, 6:4, Dušan Lajovič (Srb.) - Ugo Humbert (Fr.-6) 6:4, 6:4, Jordan Thompson (Aus.-14) - Jaume Munar (Šp.) 6:4, 2:6, 6:4, Fabian Marozsan (Maď.-17) - Luca van Assche (Fr.) 6:0, 3:2 - van Assche skreč

Barcelona 17. apríla (TASR) - Španielsky tenista Rafael Nadal vypadol už v 2. kole dvojhry na turnaji ATP v Barcelone. Dvadsaťdvanásobný grandslamový šampión nestačil na štvrtého nasadeného Alexa de Minaura z Austrálie a podľahol mu v dvoch setoch 5:7 a 1:6.Pre Nadala to bol druhý duel od 5. januára, keď si obnovil zranenie bedrového kĺbu, pre ktoré vynechal celú minulú sezónu. Pri svojom návrate zdolal v utorkovom zápase 1. kola Taliana Flavia Cobolliho hladko 6:2, 6:3. Proti de Minaurovi však stratil hneď svoje prvé podanie a od úvodu musel doťahovať. Podarilo sa mu to v šiestom geme, keď súpera brejkol a následne viedol 4:3. Austrálčan mu však v jedenástom geme zobral čistou hrou servis a čistou hrou potom potvrdil aj triumf v prvom sete. Štvrtý hráč turnaja mal v druhej sade navrch a po troch brejkoch zvíťazil 6:1. Vzájomnú bilanciu s Nadalom upravil na 2:3.Argentínčan Marco Trungelliti postúpil do osemfinále, keď vyradil deviateho nasadeného Nicolasa Jarryho z Čile po víťazstve 7:6 (5) a 6:3. Tretí nasadený Casper Ruud z Nórska prešiel cez Francúza Alexandra Müllera po setoch 6:3, 6:4.