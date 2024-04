Nadal splnil Cachinovi sen, daroval mu tričko i čelenku

Madrid 30. apríla (TASR) - Argentínskemu tenistovi Pedrovi Cachinovi sa splnil sen, v 3. kole turnaja ATP v Madride si zahral proti svojmu veľkému idolu Rafaelovi Nadalovi. Juhoameričan síce prehral po vyše trojhodinovom trojsetovom boji, no po zápase dostal od Španiela tričko i čelenku.



"Ďakujem, že si mi splnil sen. Neviem, čo sa píše v protokole, ale mohol by som dostať od teba tričko, uterák či hocičo iné?" opýtal sa Cachin počas rozhovoru s Nadalom pri sieti. Štrnásťnásobný šampión Roland Garros bez váhania vyhovel jeho žiadosti. Siahol do svojho vaku a po podaní ruky empajrovému rozhodcovi priniesol Cachinovi na lavičku cenné suveníry.