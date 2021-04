Nadal trénoval s Medvedevom, ale koronavírusu sa neobáva

Monte Carlo 14. apríla (TASR) - Španielsky tenista Rafael Nadal nemá obavy z infekcie koronavírusom po pozitívnom teste Daniila Medvedeva. Obaja prišli spolu do kontaktu, keď trénovali na turnaj ATP v Monte Carlo.



Druhý nasadený Rus musel v utorok odstúpiť po pozitívnom výsledku a zamieril do izolácie. "Nebojím sa, pretože sme síce trénovali, ale nepriblížili sme sa. Takéto veci sa stávajú, mrzí ma to kvôli nemu," citovala Nadala agentúra AFP.