VIDEO: Nadal ukončí v novembri kariéru vo veku 38 rokov

Na archívnej snímke z 5. júna 2022 španielsly tenista Rafael Nadal zdvíha trofej po výhre nad Nórom Casperom Ruudom vo finále mužskej dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros v Paríži. Foto: TASR/AP

Mil gracias a todos Many thanks to allMerci beaucoup à tousGrazie mille à tutti谢谢大家شكرا لكم جميعا תודה לכולכםObrigado a todosVielen Dank euch allenTack allaХвала свимаGràcies a tots pic.twitter.com/7yPRs7QrOi — Rafa Nadal (@RafaelNadal) October 10, 2024

Madrid 10. októbra (TASR) - Španielsky tenista Rafael Nadal ukončí v novembri kariéru vo veku 38 rokov. Stane sa tak po finálovom turnaji Davisovho pohára v Malage. Dvadsaťdvanásobný grandslamový šampión to oznámil vo štvrtok na sociálnych sieťach.Nadal naznačil, že za jeho rozhodnutie súvisí s pretrvávajúcimi zdravotnými problémami.uviedol španielsky tenisový velikán.Na dvorci sa neobjavil od augustových OH v Paríži, kde sa spolu s Carlosom Alcarazom prebojovali do štvrťfinále štvorhry. Následne sa odhlásil zo záverečného grandslamu sezóny US Open a nepredstavil sa ani vo štvorhre na Laver Cupe v Berlíne. Pre zranenie bedrového kĺbu vynechal prakticky celú minulú sezónu a od januára sa predstavil iba na siedmich turnajoch vrátane toho olympijského. Jeho najväčším úspechom v tejto sezóne bola účasť vo finále turnaja ATP v Bastade, kde prehral s Portugalčanom Nunom Borgesom.Svoju viac ako dve desaťročia trvajúcu kariéru zakončí na domácej pôde v Malage v boji o Davisov pohár. Finále podujatie Davis Cupu sa uskutoční od 19. do 24. novembra, pričom domácich Španielov čaká vo štvrťfinále súboj s Holandskom.vyhlásil Nadal, ktorý ešte ako tínedžer pomohol v roku 2004 v Seville národnému tímu k finálovému triumfu v DC nad USA 3:2.dodal v súvislosti s niekdajším úspechom v Seville.Vo svojej výnimočnej kariére nazbieral 92 titulov na okruhu ATP. Štrnásťkrát triumfoval na svojom najobľúbenejšom antukovom turnaji Roland Garros, čo je najviac spomedzi všetkých hráčov. Štyrikrát vyhral US Open a po dvakrát sa tešil z o singlového prvenstva na Australian Open a vo Wimbledone. Nadal má na konte dve zlaté olympijské medaily - v Pekingu 2008 zdolal vo finále singlu Čiľana Fernanda Gonzaleza a v Riu de Janeiro 2016 sa tešil z výhry v debli s Marcom Lopezom.Na vrchole svetového rebríčka strávil 209 týždňov, päťkrát ukončil na rok na poste jednotky. V najlepšej desiatke figuroval nepretržite od roku 2005 do marca tohto roka. Štyrikrát triumfoval v drese svojej krajiny v Davisovom pohári. Problémy s členkom, zápästím, kolenom, lakťom a bruchom spôsobili, že vynechal 16 grandslamových turnajov a päťkrát na majoroch odstúpil v priebehu turnaja, pripomenula agentúra AFP.