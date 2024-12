Nadal v minulosti uvažoval o mentálnej prestávke v kariére

Madrid 17. decembra (TASR) - Niekdajší španielsky tenista Rafael Nadal vo svojej eseji zverejnenej v utorok priznal, že v minulosti uvažoval o mentálnej prestávke v kariére. Podľa vlastných slov sa mu toto obdobie podarilo prekonať tak, že sa neustále posúval vpred.



"Boli chvíle na kurte, keď som mal problém kontrolovať dýchanie a nemohol som hrať na vrcholovej úrovni. Teraz sa to už nebojím priznať, pochopil som, že sme ľudia, nie superhrdinovia. Našťastie som sa nikdy nedostal do situácie, kedy by som nedokázal kontrolovať svoje pocity. Každému sa to môže stať, vtedy je veľmi ťažké mať úplnú kontrolu nad hrou. Boli časy, keď som si chcel dať prestávku, ale napokon som to prekonal," citovala 22-násobného grandslamového šampióna agentúra AP.



Nadal ukončil kariéru po novembrovom vystúpení v Davisovom pohári. Uplynulé dve sezóny mu poznačili časté zranenia. Vo svojom článku tiež spomína chronickú bolesť v ľavom chodidle, ktorá mu podľa lekárov pravdepodobne mala zabrániť v pokračovaní profesionálnej kariéry.