Nadal varuje pred falošnými videami s ponukou finančného poradenstva
Autor TASR
Madrid 23. septembra (TASR) - Bývalý španielsky tenista Rafael Nadal varuje pred falošnými online videami, v ktorých ponúka finančné poradenstvo. Dvadsaťdvanásobný grandslamový šampión takisto vystríha pred rizikami umelej inteligencie.
Nadal v utorok uviedol, že nikdy nedal súhlas na žiadne z online videí, ani na ich odkazy. „Chcem sa s vami podeliť o túto varovnú správu - niečo nezvyčajné pre moje sociálne siete, ale nevyhnutné,“ napísal na LinkedIn. „V uplynulých dňoch sme spolu s mojím tímom odhalili falošné videá, ktoré kolujú na niektorých platformách. Boli vygenerované pomocou umelej inteligencie a zobrazovali osobu, ktorá napodobňuje mňa i môj hlas. V týchto videách mi boli falošne pripisované investičné rady alebo návrhy, ktoré v žiadnom prípade nepochádzajú odo mňa.“
Legendárny tenista zdôraznil, že ide o „klamlivú reklamu, ktorá s ním nemá žiaden súvis“. Bývalý líder svetového rebríčka a rekordný 14-násobný víťaz Roland Garros adresoval výzvu spoločnosti naučiť sa rozlišovať medzi tým, čo je skutočné a čo zmanipulované. Hovoril o „podpore etického a zodpovedného používania technológií“. „Inovácia je vždy pozitívna, keď slúži ľuďom, ale musíme si byť vedomí jej rizík a konať kriticky,“ citovala Nadala agentúra AP. „Umelá inteligencia je nástroj s obrovským potenciálom, schopný priniesť mimoriadny pokrok vo vzdelávaní, medicíne, športe a komunikácii. Môže sa však aj zneužiť, vytvoriť nepravdivý obsah, ktorý vyvoláva zmätok a môže mnohých ľudí oklamať.“
