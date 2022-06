Nadal vidí možnosť, že sa predstaví vo Wimbledone

Palma de Mallorca 17. júna (TASR) - Španielsky tenista Rafael Nadal plánuje hrať vo Wimbledone. Definitívne sa o jeho účasti rozhodne na budúci týždeň. Víťaza oboch doterajších tohtoročných grandslamových turnajov trápi zranenie nohy.



Tridsaťšesťročný Nadal sa v Londýne predstavil pred tromi rokmi. V roku 2020 sa turnaj zrušil pre pandémiu koronavírusu, minuloročnú edíciu vynechal práve pre problémy s nohou. "Liečba a tréning uplynulý týždeň mi povedali, že je tu šanca. V pondelok odletím do Londýna, predstavím sa na exhibícii v Hurlinghame, týždeň potrénujem a uvidíme, či to bude možné," citovala Nadala agentúra DPA.



Nadal si vo finále Roland Garros poradil s Nórom Casperom Ruudom a získal rekordný 22. grandslamový titul, hoci už vtedy od lekárov dostával injekcie tlmiace bolesť: "Zaznamenal som zmenu, je to trochu zvláštny pocit. Stále cítim bolesť, no inú ako predtým. Pre mňa to znamená progres."