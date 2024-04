Nadal vníma návrat v Barcelone ako darček: Som šťastný, že som tu

Barcelona 15. apríla (TASR) - Španielsky tenista Rafael Nadal vyhlásil, že návrat do súťažného kolotoča vníma ako darček. Dvadsaťdvanásobný grandslamový šampión si chce turnaj ATP 500 v Barcelone užiť.



"Viac ako lamentovať nad tým, kde som nemohol byť, som šťastný, že som tu. Z osobného hľadiska je pre mňa darček hrať v Barcelone. Beriem to ako môj posledný rok a chcem si užiť každý moment," uviedol Nadal na pondelňajšej tlačovej konferencii. Napriek tomu, že rok 2024 považuje za svoj posledný na profesionálnom okruhu, nestanovil si žiadny termín odchodu do športového dôchodku: "Budem pokračovať, kým nebudem mať pocit, že to nemá cenu. Nestanovujem si žiadny termín, nakoniec to bude život, ktorý vám určí cestu."



Pre 37-ročného Nadala je to účasť na druhom podujatí ATP v tomto roku. Na januárovom turnaji v Brisbane sa dostal do štvrťfinále, kde ho vyradil Austrálčan Jordan Thompson. V Austrálii sa mu však obnovilo zranenie bedrového kĺbu, pre ktoré vynechal celú minulú sezónu. V marci nastúpil na exhibičný zápas s Carlosom Alcarazom pod záštitou platformy Netflix v Las Vegas, v ktorom na svojho krajana nestačil 6:3, 4:6 a 12:14. Následne sa odhlásil z turnaja Indian Wells Masters a neskôr aj z Monte Carla, kde sa plánoval vrátiť. Nadal odohral od US Open 2022 iba dvanásť oficiálnych duelov.



Na antuke v metropole Katalánska sa môže pochváliť zápasovou bilanciou 66:4. Po prvý raz na turnaji triumfoval v roku 2005 a naposledy v 2021. Nadal bude v úvodnom kole turnaja čeliť v utorok Talianovi Flaviovi Cobollimu.