Nadal získal rekordný 21. grandslamový titul

Ruský tenista Daniil Medvedev sa teší po zisku druhého setu vo finálovom zápase mužskej dvojhry proti Španielovi Rafaelovi Nadalovi na grandslamovom turnaji Australian Open 30. januára 2022 v Melbourne. Foto: TASR/AP

Španielsky tenista Rafael Nadal sa teší po víťazstve nad Rusom Daniilom Medvedevom vo finále mužskej dvojhry na grandslamovom turnaji Australian Open 31. januára 2022 v Melbourne. Foto: TASR/AP

muži - dvojhra - finále:



Rafael Nadal (Šp.-6) - Daniil Medvedev (Rus.-2) 2:6, 6:7 (5), 6:4, 6:4, 7:5

Ohlasy svetových médií na triumf Nadala na Australian Open:

Marca (Šp.): "Rafa je po epickom obrate najlepší tenista v grandslamovej histórii."



Mundo Deportivo (Šp.): "Najväčší šampión v histórii. Rafa Nadal vyhral druhýkrát Australian Open a získal rekordný 21. grandslamový titul."



Sport-express: (Rus.): "Medvedev vo finále proti Nadalovi nevyužil vedenia 2:0 na sety, na druhý grandslamový titul si musí ešte počkať."



Gazzetta dello Sport (Tal.): "Nadal, si nesmrteľný. Rafa po skvelom obrate zdolal Medvedeva a vybojoval 21. titul z podujatí veľkej štvorky."



L´Equipe (Fr.): "Nadal je grandslamový kráľ."



DPA (Nem.) : "Nadal dosiahol najväčší míľnik v úspešnej kariére. Vo finále Australian Open proti Medvedevovi otočil z 0:2 na sety a prekonal Federera i Djokoviča v počte grandslamových titulov."



AP (USA): "Nadal získal rekordný grandslamový titul. Vo finále však musel prejsť tŕnistú cestu, aby zdolal Daniila Medvedeva."



idnes.cz: "Epické finále Australian Open. Nadal zmazal dvojsetové manko a teší sa z 21. grandslamového titulu."



Melbourne 30. januára (TASR) - Španielsky tenista Rafael Nadal sa stal druhýkrát v kariére víťazom mužskej dvojhry na Australian Open a získal rekordný 21. grandslamový titul. Vo vyše päťhodinovom päťsetovom finále zdolal v pozícii turnajovej šestky nasadenú dvojku Rusa Daniila Medvedeva po skvelom obrate 2:6, 6:7 (5), 6:4, 6:4, 7:5. Španiel sa na čele historických tabuliek odpútal od Švajčiara Rogera Federera a Srba Novaka Djokoviča, ktorí majú na konte 20 grandslamových trofejí.Nadal v Melbourne prvýkrát triumfoval v roku 2009, štyrikrát ťahal vo finále za kratší koniec. Španiel je štvrtý hráč, ktorý uspel na každom podujatí veľkej štvorky minimálne dvakrát. Trinásťkrát zdvihol nad hlavu Pohár mušketierov na Roland Garros v Paríži, štyrikrát vyhral US Open a dvakrát Wimbledon. Vďaka nedeľňajšiemu víťazstvu zinkasuje prémiu 2,875 milióna austrálskych dolárov pred zdanením, do svetového rebríčka ATP mu pribudne 1500 bodov. Medvedev nevyužil šancu na zisk druhého grandslamového titulu, vlani v septembri nenašiel premožiteľa na US Open. Rus prehral druhé finále Australian Open za sebou. Vlani neuhral ani set proti Srbovi Novakovi Djokovičovi, ktorého pred začiatkom tohtoročného turnaja deportovali z Austrálie a nemohol obhajovať titul.Medvedev sa hneď v treťom geme finálového duelu dostal k dvom brejkbalom. Nadal ich odvrátil a udržal si servis, no Rusa to nevyviedlo z miery. Za stavu 2:2 čistou hrou prelomil podanie súpera a dostal sa na koňa. Španiel znervóznel, za stavu 2:4 aj vinou dvoch dvojchýb opäť prišiel o servis a Medvedev po potvrdení brejku získal prvý set jasne vo svoj prospech. Rus veľmi dobre čítal hru, vedel si poradiť s Nadalovými bekhendovými slajzami a pretlačiť ho v dlhých výmenách.Španiel však nemienil predať kožu lacno a v druhom sete mal dlho navrch. Za stavu 2:1 si po strhujúcej výmene zakončenej ukážkovým bekhendovým stopvolejom vypracoval prvý brejkbal v zápase. Ten aj premenil a následne zvýšil na 4:1. Medvedev v ďalších minútach znížil na 3:4, no v ôsmom geme opäť zaváhal na podaní a Nadal išiel servovať na víťazstvo v sete. Po odvrátení štyroch brejkbalov sa prepracoval k setbalu, nepremenil ho však a Medvedevovi sa napokon podarilo znížiť na 4:5. O osude druhého setu napokon rozhodol tajbrejk, v ktorom viedol Nadal 5:3, Medvedev však vzápätí získal štyri body za sebou. Pri setbale sa zaskvel ukážkovým bekhendovým obhodením.V treťom dejstve mal Medvedev za stavu 3:2 k dispozícii tri brejkbaly, no Nadal vďaka veľkej bojovnosti všetky tri odvrátil, čo ho nakoplo. Za stavu 4:4 zobral Medvedevovi podanie a tretí set dotiahol do úspešného konca čistou hrou. Rus začal byť frustrovaný z toho, že pri jeho chybách fanúšikovia až príliš hlasito dávajú najavo sympatie voči Nadalovi a viackrát im ironicky zatlieskal. Na začiatku štvrtého setu Medvedev dvakrát prišiel o podanie a Španiel sa dostal do vedenia 4:2. Rus sa často pokúšal o stopbaly, no tie mu nevychádzali a Nadal ho nekompromisne trestal. Španielovi výborne fungoval bekhend po čiare a podarilo sa mu vynútiť si piaty set.Hneď v jeho úvode Nadal nevyužil brejkbal, za stavu 2:2 však po skvelom forhende po čiare opäť Medvedevovi vzal servis a bol blízko k zisku rekordného grandslamového titulu. Za stavu 5:4 a 30:0 ho od víťazstva delili dve loptičky, Rus získal na returne štyri fitíny za sebou a vyrovnal na 5:5, no v jedenástom geme ho opäť zradilo podanie a Nadal už ďalšiu príležitosť z rúk nepustil. Pri vlastnom servise premenil hneď prvý mečbal a upravil vzájomnú bilanciu s Medvedevom na 4:1. V Melbourne nadviazal na triumf nad Rusom z finále US Open z roku 2019, ktoré bolo tiež na päť setov. V tomto roku ešte neokúsil trpkosť prehry, začiatkom januára vyhral v Melbourne turnaj ATP. V nedeľu vybojoval už svoju 90. singlovú trofej na najvyššej profesionálnej úrovni.Nadalov titul je o to cennejší, že iba začiatkom roka sa vrátil do súťažného kolotoča po päťmesačnej prestávke zavinenej zranením nohy. V decembri navyše prekonal koronavírus. "," uviedol Španiel v emotívnom príhovore.Medvedev vo svojom prejave zablahoželal Nadalovi k triumfu. "," povedal Rus.