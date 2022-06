Nadal získal v Paríži rekordný 22. grandslamový titul

Diváci sledujú na tribúne finále zápasu mužskej dvojhry medzi španielskym tenistom Rafaelom Nadalom a Nórom Casperom Ruudom na grandslamovom turnaji Roland Garros v Paríži 5. júna 2022. Foto: TASR/AP

Španielsky tenista Rafael Nadal odvracia úder Nórovi Casperovi Ruudovi vo finále mužskej dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros v Paríži 5. júna 2022. Foto: TASR/AP



muži - dvojhra - finále:



Rafael Nadal (Šp.-5) - Casper Ruud (Nór.-8) 6:3, 6:3, 6:0

Paríž 5. júna (TASR) - Španielsky tenista Rafael Nadal triumfoval štrnástykrát na Roland Garros a získal rekordný 22. grandslamový titul. Vo finále mužskej dvojhry zdolal v pozícii turnajovej päťky nasadenú osmičku Nóra Caspera Ruuda hladko 6:3, 6:3, 6:0. Počas slávnostného ceremoniálu zdôraznil, že ešte nemieni ukončiť kariéru.Španiel si upevnil prvé miesto v historických tabuľkách. Odskočil Srbovi Novakovi Djokovičovi a Švajčiarovi Rogerovi Federerovi, ktorí majú na konte 20 grandslamových trofejí. Nadal je vo veku 36 rokov najstarší parížsky šampión, doposiaľ ním bol jeho krajan Andres Gimeno. Vo finálových dueloch na dvorci Philippa Chatriera ešte antukový kráľ nenašiel premožiteľa, po nedeli má bilanciu 14:0.Nadal po prvý raz vyhral v jednej sezóne Australian Open i Roland Garros. Vďaka nedeľňajšiemu triumfu si z francúzskej metropoly odnáša prémiu 2,2 milióna eur pred zdanením a 2000 bodov do svetového rebríčka ATP. V jeho novom vydaní sa posunie na štvrté miesto.Ruud napriek trojsetovej prehre dosiahol v Paríži životný úspech. Ako prvý Nór v histórii postúpil do finále niektorého z podujatí veľkej štvorky. Vo svetovom rebríčku sa posunie na šiestu priečku, čo bude jeho nové kariérne maximum.Nadalovi vyšiel úvod zápasu s Ruudom, keď dvakrát prelomil podanie súpera a v prvom sete si vybudoval rozhodujúci náskok 4:1. Španiel kvalitne returnoval, diktoval tempo výmen, zahrával loptičky tesne k základnej čiare. Nor robil príliš veľa nevynútených chýb najmä z bekhendu.Na začiatku druhého dejstva odvrátil Ruud tri brejkbaly, čo ho povzbudilo. Vo štvrtom geme čistou hrou zobral Nadalovi podanie a ujal sa vedenia 3:1. Španiel sa však rýchlo zmobilizoval, v ďalších minútach získal päť gemov za sebou a aj druhý set sa stal jeho korisťou.Nadal dokázal v dôležitých momentoch naplno zúročiť bohaté skúsenosti z grandslamových zápasov. V treťom sete úplne ovládol dianie na centri. Po dvoch brejkoch odskočil Ruudovi na 4:0 a uštedril mu "kanára". V šiestom geme premenil Nadal po víťaznom bekhende po čiare druhý mečbal a získal celkovo 92. singlový titul.V úvode slávnostného príhovoru ocenil výkonnostný progres Ruuda. "," uviedol Nadal po prevzatí Pohára mušketierov z rúk legendárnej Američanky Billie-Jean Kingovej.Ruud zablahoželal Nadalovi k zisku titulu. "."