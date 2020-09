Nadal zlyhal v Ríme na podaní, Djokovič pri víťazstve rozbil raketu

Rím 20. septembra (TASR) - Španielsky tenista Rafael Nadal sa v minulosti deväťkrát tešil z titulu na turnaji v Ríme, tento rok však nepridá jubilejnú desiatu trofej. Zo svojho prvého podujatia po reštarte sezóny ATP sa porúčal vo štvrťfinále, keď podľahol ôsmemu nasadenému Diegovi Schwartzmanovi z Argentíny 2:6, 5:7.



Nadal, ako dvojka podujatia, bol pred zápasom favoritom, keď mu okrem obľúbenej antuky hrala do karát aj bilancia so súperom, v predchádzajúcich deviatich stretnutiach vždy zvíťazil. Schwartzman ho však zaskočil v prvom sete, keď mu zobral dve podania a vyhral 6:2. Druhý set bol vyrovnanejší, ale ani v ňom Nadal neuspel. "Nebol to môj večer. Diego odohral výborný zápas, mne to nešlo, v tomto prípade som nemohol vyhrať," skonštatoval 34-ročný Španiel.



Nadal v Ríme ukončil svoju šesťmesačnú prestávku zavinenú pandémiou. Koronavírus ho odradil od účasti na US Open i prvom newyorskom turnaji obnovenej sezóny Western & Southern Open: "Pauza nie je výhovorka. Odohral som tu dva výborné zápasy. Prehral som príliš veľa gemov pri mojom podaní, takže som nemohol očakávať úspech a musím na tom pracovať. Viem však, ako to opraviť."



Schwartzman sa po zápase netajil spokojnosťou a pred semifinálovým súbojom s Kanaďanom Denisom Shapovalovom mal dôvod na optimizmus: "Hral som môj najlepší tenis, podobný ako proti Rafovi pred tromi rokmi na Roland Garros. Vydal som zo seba všetko a som veľmi šťastný. Štyri či päťkrát som už bol blízko k zdolaniu Nadala, tentoraz som využil, že mu nevyšiel prvý set, naopak, ja som premenil každý bod, ktorý som mohol. Kiežby tu boli diváci, aby videli moje víťazstvo."



Kým svetová dvojka v Ríme skončila, líder renkingu sa predstaví v semifinále. Po tom, ako Srb Novak Djokovič neslávne skončil na US Open, keď ho diskvalifikovali za zásah rozhodkyne loptičkou, svoje emócie neudržal ani v Taliansku. Hoci zvíťazil, s nemeckým kvalifikantom Dominikom Köpferom mal nečakané ťažkosti, keď prehral druhý set 4:6. Práve v ňom stratil nervy a odniesla si to jeho raketa. Za jej rozbitie si vyslúžil varovanie. "Nebolo to prvýkrát, čo som ju rozbil, a asi ani naposledy. Nechcem to robiť, ale občas sa to stane. Myslím si, že tým ventilujem akúsi zlosť. Uvedomujem si, že tým nejdem príkladom, zvlášť pre mladých hráčov a určite ich v tomto nechcem povzbudzovať," citovala Djokoviča agentúra AFP. Srb potvrdil úlohu favorita a postúpil víťazstvom 6:3, 4:6, 6:3.