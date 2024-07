Nadalov štart v Paríži je otázny, tvrdí jeho tréner Moya

Paríž 26. júla (TASR) - Štart španielskeho tenistu Rafaela Nadala na olympijskom turnaji v Paríži je otázny, uviedol to tréner 22-násobného grandslamového šampióna Carlos Moya. Podľa jeho slov začal Nadal počas stredajšieho tréningu na antuke areálu Roland Garros pociťovať bolesti v oblasti stehna.



"Bolesti sa postupne stupňovali, preto musel Rafa predčasne ukončiť tréning. Nechceme nič siliť, uvidíme, či bude do začiatku turnaja stopercentne fit," citovala Moyu agentúra AFP. Nadal by sa mal v Paríži predstaviť vo dvojhre i vo štvorhre po boku svojho krajana Carlosa Alcaraza. V singli ho v 1. kole čaká Maďar Márton Fucsovics, v 2. kole by mohol nastúpiť proti svojmu dlhoročnému rivalovi Srboci Novakovi Djokovičovi.



Nadal má vo svojej zbierke aj olympijské zlato, keď vo dvojhre uspel na OH 2008 v Pekingu, vo štvorhre získal s Marcom Lopezom najcennejší kov v Riu de Janeiru 2016. Djokovič má spod piatich kruhov na konte iba bronz z dvojhry v Pekingu. Pred troma rokmi mu turnaj v Tokiu nevyšiel, keď v semifinále dvojhry prehral s neskorším šampiónom Nemcom Alexandrom Zverevom a v dueli o 3. miesto so Španielom Pablom Carrenom-Bustom.