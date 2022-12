Nadalovi sa po triumfe Argentíny na MS tlačili do očí slzy

Berlín 23. decembra (TASR) - Španielskeho tenistu Rafaela Nadala dojal triumf Argentíny na futbalových MS v Katare natoľko, že sa mu po finálovom rozstrele proti Francúzsku tlačili do očí slzy.



Rekordný 22-násobný grandslamový šampión je veľký fanúšik Realu Madrid a Lionel Messi svojho času žiaril vo farbách konkurenčnej Barcelony, no na úspech kapitána "La Albiceleste" sa nepozeral klubovou optikou. Naopak, Messimu zo srdca dožičil zisk chýbajúcej trofeje.



"Veľmi ma potešilo, keď Messi zdvihol pohár nad hlavu. Za obdivuhodnú kariéru si to hráč jeho kalibru zaslúžil. Myslím, že je to tak spravodlivé. Niežeby som bol fanúšik Argentíny, ale priznám sa, že som mal v očiach slzy po jeho góle na 3:2 v predĺžení. Premohli ma emócie. Predstavil som si, ako veľmi musel trpieť kvôli tomu, aby získal poslednú trofej, ktorá mu chýbala," citovala Nadala dpa.



Tridsaťšesťročný Španiel sa v týchto dňoch pripravuje na prvý z vrcholov novej sezóny. Do Austrálie cestuje 26. decembra. Ešte pred grandslamovým turnajom Australian Open v Melbourne, kde bude obhajovať titul, ho čakajú zápasy v rámci United Cupu proti Cameronovi Norriemu a Nickovi Kyrgiosovi.



"Uvidíme, čo prinesie začiatok nového roka. V športe sa veci menia veľmi rýchlo. Pevne verím, že to bude ďalší úspešný rok. Uvedomujem si však, že roky nezastavím. Budem rád, ak sa presvedčím o tom, že stále dokážem hrať na vysokej úrovni. Urobím pre to maximum", sľúbil Nadal.