Nagelsmann by sa mohol vrátiť do Bayernu, podľa Bildu rokuje s klubom

Mníchov 30. marca (TASR) - Trénerom futbalistov Bayernu Mníchov by sa mohol opäť stať Julian Nagelsmann. V lete by mohol vo funkcii nahradiť Thomasa Tuchela, ktorý už avizoval svoj odchod z lavičky. Informoval o tom denník Bild.



Podľa periodika by sa súčasný kouč nemeckej reprezentácie návratu do bavorskej metropoly nebránil a už aj rokoval s vedením klubu. Úradujúci nemecký majster hľadá náhradu za Tuchela, ktorý z Bayernu po nie príliš vydarenej prebiehajúcej sezóne odíde. Tuchel viedol mužstvo od marca minulého roka, keď prišiel do mníchovského klubu práve namiesto Nagelsmanna.



Vedenie Bayernu pôvodne chcelo za Tuchelovho nástupcu Xabiho Alonsa, Španiel však v piatok oznámil, že zostáva v Leverkusene. S "farmaceutmi" momentálne vedie Bundesligu o desať bodov pred obhajcom titulu z Mníchova.



Nagelsmann má s národným tímom kontrakt platný do konca domácich ME. Zväz by s ním rád zmluvu predĺžil, ale zatiaľ sa nedohodli. Tridsaťročný kouč už dávnejšie vyhlásil, že chce mať o svojej budúcnosti jasno ešte pred štartom šampionátu. Okrem Nagelsmanna má Bayern podľa médií na zozname možných nových trénerov aj Roberta De Zerbiho z Brightonu, Unaia Emeryho z Aston Villy, kormidelníka rakúskej reprezentácie Ralfa Rangnicka či Zinedina Zidana, bývalého trénera Realu Madrid.