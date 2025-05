Nagelsmann chce triumfovať v Lige národov, do bránky pôjde Ter Stegen

Bratislava 30. mája (TASR) - Nemecký futbalový brankár Marc-Andre ter Stegen nastúpi do zápasov najlepšej štvorice Ligy národov v pozícii jednotky. Podľa agentúry DPA to potvrdil kormidelník reprezentácie Julian Nagelsmann.



Brankár Barcelony sa mal po konci reprezentačnej kariéry Manuela Neuera stať jednotkou nemeckého národného tímu. V tom mu však zabránilo septembrové zranenie kolena, po ktorom nebolo isté, či sa dokáže zhostiť pozície. Oba marcové duely proti Taliansku absolvoval Oliver Baumann.



O zisk trofeje pre víťaza Ligy národov zabojujú štyri krajiny od 4. do 8. júna. Nemci si najprv na domácej pôde zmerajú sily s Portugalskom, druhú dvojicu tvoria Francúzi so Španielmi. Nagelsmann označil triumf v súťaži za dôležitý v príprave na kvalifikáciu MS 2026: „Chceme vyhrať oba zápasy, veľmi radi by sme získali trofej. Môže to mať veľký vplyv na naše sebavedomie. Jednoznačne chceme vyhrávať aj takéto menšie trofeje.“ Prvým súperom Nemecka v kvalifikácii bude 4. septembra slovenská reprezentácia, v A-skupinu figurujú aj Severné Írsko a Luxembursko.