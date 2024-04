Nagelsmann čoskoro rozhodne o svojej budúcnosti, v hre je aj Bayern

Berlín 18. apríla (TASR) - Nemecký futbalový tréner Julian Nagelsmann sa v najbližších dňoch rozhodne, či zostane na lavičke národného tímu, alebo sa vráti na klubovú úroveň. Vo štvrtok to uviedol jeho agent Volker Struth.



Tridsaťšesťročného kouča spájajú s návratom do Bayernu Mníchov, o vzájomnom rokovaní už informoval koncom marca nemecký denník Bild. Záujem Bavorov potvrdil aj Nagelsmannov agent, podľa ktorého padne definitívne rozhodnutie čoskoro. "V najbližších piatich, šiestich či siedmich dňoch sa rozhodne. Bol by úplný nezmysel tvrdiť, že neprebiehajú rokovania so zainteresovanými stranami. Môžem prezradiť len to, že medzi nimi nie je len Bayern Mníchov," citovala Strutha agentúra DPA. Člen predstavenstva bavorského klubu Max Eberl rozhovory s Nagelsmannom nepotvrdil, uviedol však, že hľadanie nového trénera vstupuje do záverečnej fázy.



Nagelsmann má s reprezentáciou platný kontrakt do konca tohtoročných ME. Zväz by s ním rád zmluvu predĺžil, ale zatiaľ sa nedohodli. Nemecký kouč už dávnejšie vyhlásil, že chce mať o svojej budúcnosti jasno ešte pred štartom šampionátu. Bayern potrebuje nahradiť Thomasa Tuchela, ktorý vo februári avizoval svoj odchod z lavičky. Z Mníchova odíde po nie príliš vydarenej sezóne, Bavori cez víkend nezískali nemecký titul prvýkrát po 11 rokoch. Bundesligovú trofej premiérovo vybojoval Bayer Leverkusen pod vedením Xabiho Alonsa. Tuchel vedie Bayern od marca minulého roka, do mníchovského mužstva prišiel práve namiesto Nagelsmanna.