Bayern našiel náhradu za Flicka, tím povedie Nagelsmann

Berlín 27. apríla (TASR) - Julian Nagelsmann sa 1. júla ujme funkcie trénera nemeckého futbalového klubu Bayern Mníchov. S úradujúcim bundesligovým šampiónom podpísal päťročný kontrakt do 30. júna 2026, informovali o tom agentúry DPA a AFP.



Tridsaťtriročný kouč sa s vedením svojho súčasného zamestnávateľa RB Lipsko dohodol na uvoľnení spod zmluvy k 30. júnu, pričom jeho pôvodný kontrakt mal platnosť do roku 2023. "Lipsko za neho zinkasuje od úradujúceho majstra a lídra bundesligy vysoké odstupné 25 miliónov eur," informoval denník Bild.



Nagelsmann pôsobí v Lipsku od roku 2019, vlani priviedol tím do semifinále Ligy majstrov. V prebiehajúcom bundesligovom ročníku sú "býci" tri kolá pred koncom druhí za Bayernom, na ktorý majú sedembodové manko.



V Bayerne tak po tejto sezóne definitívne skončí Hansi Flick, ktorý prednedávnom požiadal vedenie bavorského klubu o ukončenie zmluvy. Nechcel však potvrdiť špekulácie o tom, že sa stane nástupcom Joachima Löwa pri kormidle nemeckej reprezentácie.