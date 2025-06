Nagelsmann neprišiel na Slovensko a čelí kritike, šéf DFB ho bráni

Košice 24. júna (TASR) - Výkonný riaditeľ Nemeckého futbalového zväzu (DFB) Andreas Rettig sa zastal trénera reprezentačného A-tímu Juliana Nagelsmanna. Ten čelí kritike médií za to, že doposiaľ nenavštívil zápasy nemeckých mladíkov na ME hráčov do 21 rokov na Slovensku.



Zverenci trénera Antonia Di Salva sa na šampionáte prebojovali už do semifinále, v ktorom v stredu o 21.00 h v Košiciach narazia na rovesníkov z Francúzska. Nagelsmann vyhlásil, že zavíta do Bratislavy, až keď nemecká dvadsaťjednotka postúpi do finále. Podľa nemeckých médií mal však prísť na Slovensko už skôr. Rettig nesúhlasí s kritickými článkami.



„Toto je tak trochu nemecký fenomén. Jogiho Löwa kritizovali, keď bol reprezentačný tréner, že údajne sledoval zápasy iba vo Freiburgu. Pokiaľ ide o Jürgena Klinsmanna, krajina sa prakticky rozpadla, lebo nebol dostatočne usilovný a nesedel na tribúne počas stretnutí. A tak ďalej. Nechcem byť súčasťou tejto diskusie,“ povedal Rettig pre Sky Sport.



Gennaro Gattuso, ktorý sa nedávno ujal kormidla talianskej reprezentácie, pritom Slovensko v uplynulých dňoch navštívil. Rettig však poukázal na to, že tréneri Anglicka či Francúzska na šampionát neprišli. „Zápasy som sledoval priamo na štadiónoch. Nevidel som pána Tuchela, ani pána Deschampsa a ani iných trénerov. Pán Gattuso tam bol, pretože práve sa ujal svojej novej práce,“ citovala Rettiga agentúra DPA.



Bývalý aktívny futbalista a niekdajší športový riaditeľ Bundesligy zdôraznil, že Nagelsmann veľmi pozorne sleduje účinkovanie reprezentačného tímu do 21 rokov na ME: „Môžete si byť istí, že Julian sa o zápasy nielen veľmi zaujíma, ale ich aj podrobne hodnotí.“