Nagelsmann nerozumie prestupovej aktivite FC Barcelona: Je to bláznivé

Mníchov 20. júla (TASR) - Tréner futbalistov Bayernu Mníchov Julian Nagelsmann považuje aktivitu FC Barcelona na prestupovom poli za bláznivú. Na tlačovej konferencii vo Washingtone počas predsezónneho turné svojho tímu narážal na viacero príchodov do španielskeho klubu, ku ktorým sa pridal aj poľský útočník Robert Lewandowski, ten prišiel práve z Bayernu.



"Je to jediný klub na svete, ktorý nemá peniaze, ale môže si kúpiť akéhokoľvek hráča. To je pre mňa bláznivé, priam šialené. Nachádzajú riešenia. Neviem ako, ale majú lepší káder než v minulej sezóne," poznamenal Nagelsmann podľa agentúry AFP.



Barcelonský klub mal v nedávnom období finančné problémy, ale nedávno dokázal zrealizovať prestup Lewandowského za 45 miliónov eur a krídelníka Raphinhu z Leedsu za 55 miliónov. Okrem nich angažoval na voľný transfer aj stredného obrancu Andreasa Christensena a stredopoliara Francka Kessieho. "Nakúpili veľa hráčov, ani neviem ako," dodal Nagelsmann.