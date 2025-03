Nagelsmann po postupe Nemecka: Lepšie som nás hrať nevidel

Nemeckí futbalisti oslavujú po druhom zápase štvrťfinále Ligy národov medzi Nemeckom a Talianskom v Signal-Iduna Parku v Dortmunde v nedeľu 23. marca 2025. Foto: TASR/AP

Dortmund 24. marca (TASR) - Tréner nemeckej futbalovej reprezentácie Julian Nagelsmann neskrýval po nedeľnom postupe do semifinále Ligy národov (LN) spokojnosť s výkonom tímu. Jeho mužstvo to v domácej odvete v Dortmunde rozbehlo vynikajúco, keď po polčase viedlo 3:0 a hoci sa duel napokon skončil remízou 3:3, po úvodnom víťazstve v Miláne 2:1 sa tešilo práve Nemecko, ktoré bude súperom Slovenska v kvalifikácii MS 2026. .Nemci šli do stretnutia v Dortmunde nakopnutí po vôbec prvom triumfe v Taliansku od roku 1986. Skóre otvoril v 30. minúte stredopoliar Joshua Kimmich z pokutového kopu a následne prihral na góly Jamala Musialu a Tima Kleindiensta. Nagelsmannovi konečný výsledok vôbec neprekážal. "," zhodnotil nemecký kouč.Nemci vďaka postupu zorganizujú júnový finálový turnaj, ktorého zápasy sa odohrajú v Mníchove a Stuttgarte. Nagelsmannov tím si v semifinále zmeria sily s Portugalskom, druhú dvojicu tvoria Španielsko a Francúzsko. "," dodal 37-ročný kormidelník. Nemecko zároveň doplnilo A-skupinu európskej kvalifikácie MS 2026, kde bude spolu so Severným Írskom a Luxemburskom súperom Slovenska.Jednou z najviac diskutovaných tém bol druhý gól stretnutia po rohovom kope. Kimmich využil nepozornosť Gianluigiho Donnarummu a pred prázdnu bránku prihral osamotenému Musialovi. Prsty v tom mal aj 15-ročný podávač lôpt Noel Urbaniak, ktorý hodil nemeckému kapitánovi loptu, zatiaľ čo sa Donnarumma prihováral spoluhráčom. "," povedal Urbaniak podľa DPA. "," okomentoval situáciu Kimmich. Športový riaditeľ nemeckého národného tímu Rudi Völler oznámil, že chlapcovi dajú na najbližší domáci zápas vstupenku zadarmo.Dvojgólový Moise Kean pripustil, že Taliani sa nechali rozptýliť: "." Podľa trénera Luciana Spallettiho mužstvu v situácii chýbala vyspelosť. "," povedal 66-ročný kouč. Hostia boli v prvom polčase výraznejšie slabším celkom len s 36-percentným držaním lopty a tromi streleckými pokusmi. "," pokračoval Spalletti.Svojich zverencov očividne počas prestávky nakopol, keďže po zmene strán prišli dva zásahy Keana. O vyrovnanie sa v samotnom závere postaral Giacomo Raspadori z penalty. "," dodal Spalletti. "," uzavrel Kean.