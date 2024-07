Nagelsmann po štvrťfinálovom vypadnutí: Boli sme lepší, bolí to

Stuttgart 6. júla (TASR) - Podľa trénera nemeckej futbalovej reprezentácie Juliana Nagelsmanna si jeho tím nezaslúžil prehrať piatkové štvrťfinále ME proti Španielsku a zo šampionátu vypadnúť. Španieli zdolali v Stuttgarte domáce Nemecko 2:1 po predĺžení, víťazný gól strelil v 119. minúte stredopoliar Mikel Merino. V semifinále sa stretnú s Francúzmi, duel je na programe v utorok 9. júla v Hamburgu o 21:00 h.



Nemci na domácom európskom šampionáte triumfovali v A-skupine, keď zaznamenali víťazstvá proti Škótsku (5:1) a Maďarsku (2:0), naplno nezabodovali iba proti Švajčiarom (1:1). V osemfinále si poradili s Dánskom 2:0. Nagelsmann priznal, že s odchodom z turnaja ešte nepočítal. "Chlapci dali do toho za uplynulých šesť týždňov všetko. Dokázali sme sa vrátiť do zápasu a dobre reagovať. Zdalo sa, že sme boli oveľa bližšie k postupu ako Španieli. Bolí to, pretože sme dnes boli lepší. Čo bude ďalej neviem, nečakal som, že vypadneme," vyjadril svoje emócie po zápase 36-ročný kouč.



Hneď od úvodu duelu začali obe mužstvá s vysokým nasadením a dôrazom na defenzívu. V 8. minúte sa stretnutie predčasne skončilo pre Pedriho, ktorého fauloval Tony Kroos. Nemecký stredopoliar však obišiel bez kartového trestu. Španieli sa počas prvého polčasu dostali k niekoľkým streleckým šanciam, no využiť ich sa im ich nepodarilo. V 35. minúte si streleckú pozíciu vytvoril Kai Havertz, no brankár Unai Simon si jeho pokus pravačkou postrážil.



Španieli sa mohli dostať do vedenia krátko po zmene strán, zásluhou Alvara Moratu, no Manuel Neuer jeho pokus z otočky zneškodnil. V 52. minúte minúte "La Roja" rozvinuli ofenzívnu akciu s finálnou prihrávkou Lamineho Yamala do šestnástky, v ktorej čakal Dani Olmo a strelou bez prípravy poslal svoj tím do vedenia. "V tomto zápase som sa snažil pomôcť svojmu tímu najviac ako som mohol. Som veľmi vyčerpaný, ale zároveň aj hrdý na to, aké máme mužstvo. Bojovali sme až do konca. Teraz budeme oslavovať, ale pokojne a rozvážne, pretože v utorok nás čaká ďalší zápas," vyjadril svoje pocity Olmo. V závere riadneho hracieho času Maximilian Mittelstädt našiel centrom pri vzdialenejšej žrdi Joshuu Kimmicha, ktorý vrátil loptu za seba na Floriana Wirtza. Ten pohotovým presným zásahom poslal duel do predĺženia.



Prvá polovica predĺženia priniesla po jednej šanci na oboch stranách, no skóre zostávalo naďalej vyrovnané. V úvode druhej polovice vystrelil Jamal Musiala do ruky Marca Cucurellu, ktorá nebola pri tele. Hlavný arbiter po informácii od VAR neodpískal penaltu, pretože situácii predchádzal tesný ofsajd. "Roky som sa snažil pochopiť rôzne názory rozhodcov ohľadne pravidiel ruky. Rešpektujem však, že situáciu posúdil podľa súčasných štandardov," dodal Nagelsmann podľa agentúry DPA. V 119. minúte Olmo odcentroval do šestnástky, kde čakal nepokrytý Merino, ktorý hlavičkou prekonal Manuela Neuera.



Nemci zvýšili svoj ofenzívny tlak, sľubnú šancu na zdramatizovanie duelu mal aj Niclas Füllkrug, ale hlavou netrafil bránu. V závere dostal červenú Dani Carvajal, ktorý po faule na prenikajúceho Musialu nenastúpi v semifinále. K priamemu kopu sa ešte dostal Kroos, no brankár Simon jeho pokus zneškodnil. "Som šťastný, že sa nám podarilo opäť prebudiť v ľuďoch lásku k futbalu. Počas týchto šiestich týždňov mi nikto z mužstva nerobil žiadne problémy. Bolo to veľmi uvoľnené. Boli by sme radi, ak by sme spolu strávili ešte jeden týždeň, pretože to bola veľká zábava," uzavrel Nagelsmann podľa agentúry DPA.



Španieli ostávajú na prebiehajúcom šampionáte naďalej nezdolaní. Do vyraďovacej fázy turnaja postúpili z B-skupiny, v ktorej zaznamenali suverénny výkon s tromi triumfami na konte. V osemfinále ME si hladko poradili s nováčikom turnaja Gruzínskom (4:1).



"La Rojas" sa na uplynulých ME 2020 prebojovali až do semifinále, ďalej ich nepustili neskorší víťazi šampionátu z Talianska. Španielsko je jediný tím, ktorý získal titul na troch po sebe idúcich veľkých turnajoch (ME 2008, 2012, MS 2010). Krajina taktiež drží rekord v počte získaných titulov na ME (3), o ktorý sa delí s Nemeckom.