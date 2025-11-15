< sekcia Šport
Nagelsmann poslal El Malu do 21-tky, k dispozícii má Adeyemiho
Duel, ktorý rozhodne o priamom postupujúcom na budúcoročný svetový šampionát, je na programe v pondelok 17. novembra v Lipsku.
Autor TASR
Lipsko 15. novembra (TASR) - Devätnásťročný Said El Mala opustil káder nemeckej futbalovej reprezentácie pred kľúčovým záverečným súbojom kvalifikácie MS 2026 proti Slovensku. Útočník Kolína nad Rýnom sa pripojil k národnému tímu do 21 rokov. Hlavnému trénerovi nemeckého výberu Julianovi Nagelsmannovi bude naopak proti Slovensku k dispozícii útočník Dortmundu Karim Adeyemi, ktorý si v súboji s Luxemburskom (2:0) odpykal trest za žlté karty.
Duel, ktorý rozhodne o priamom postupujúcom na budúcoročný svetový šampionát, je na programe v pondelok 17. novembra v Lipsku. Nemcom stačí na zaistenie si prvej priečky získať bod, mužstvo trénera Francesca Calzonu potrebuje „Die Mannschaft“ zdolať aj druhýkrát v kvalifikačnom cykle. Oba tímy majú na konte zhodne po 12 bodov, Nemci sú na tom lepšie o skóre. Informovala agentúra DPA.
