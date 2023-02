Nagelsmann pred osemfinále: Mbappe nastúpi, PSG hrá poker

Mníchov 3. februára (TASR) - Tréner futbalistov Bayernu Mníchov Julian Nagelsmann si myslí, že Kylian Mbappe nastúpi za Paríž St. Germain v úvodnom zápase osemfinále Ligy majstrov (14. februára). Francúzsky klub síce vo štvrtok oznámil, že najlepší strelec MS v Katare vynechá pre zranenie stehenného svalu približne tri týždne, no podľa kouča nemeckého majstra PSG "hrá iba poker".



Francúzsky reprezentačný kanonier utrpel zranenie v stredajšom ligovom víťaznom stretnutí v Montpellieri (3:1). "Nemyslím si, že Mbappe bude mimo hry. Neviem, čo mu je, ale predpokladám, že bude hrať. To, čo sa píše na webovej stránke PSG, je nejasné. Ak nejde o štrukturálne zranenie, neviem si predstaviť, že by v zápase chýbal, ale neviem... Na zápas sa pripravujem tak, ako keby hral," citovala Nagelsmanna agentúra AFP.



Trénera Bayernu trápia zranenia jeho vlastných zverencov, dlhodobo absentujú brankár Manuel Neuer i obrancovia Noussair Mazraoui a Lucas Hernandez. Senegalský útočník Sadio Mane sa už vrátil do tréningového procesu, no do úvodného zápasu s PSG nezasiahne. "Očakávam ho späť v polovici alebo v závere februára. Vyzerá to dobre a už nemá žiadne bolesti, ale vynechá prvý zápas proti Parížu," dodal Nagelsmann.